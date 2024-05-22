Що можна і чого не можна робити при чищенні ремінця Apple Watch

Нещодавнє дослідження показало, що наші ремінці розумного годинника Apple Watch є домом для небезпечних бактерій, що підкреслює важливість їх регулярного чищення. Але варто знати про те, як правильно та безпечно їх чистити, щоб не завдати шкоди.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний сайт новин 9to5Mac , який спеціалізується на iPhone, iPad і Mac.

Нове дослідження із забруднення розумного годинника, опубліковане в 2023 році, показало, що 95 відсотків з них були покриті бактеріями. І, на подив дослідників, результати показали, що 85 відсотків вивчених ремінців містили види Staphylococcus, які можуть викликати стафілококові інфекції.

Як чистити ремінці Apple Watch

Чим не можна чистити ремінець

Не чистіть браслет абразивним засобом для чищення або тканиною

Не використовуйте серветки Clorox або спирт для очищення шкіряних або тканинних ремінців

Не замочуйте шкіряні ремінці у воді або засобах для чищення

Не використовуйте перекис водню або відбілювач

Які засоби підійдуть для чищення ремінців Apple Watch

Чиста тканина з мікрофібри або щось подібне

Серветка Clorox або 70-відсотковий спирт тільки для Apple Solo Loop, Sport Band, Nike Sport Band, Ocean Band або металевого ремінця (або аналогічних силіконових, гумових)

Серветки Clorox (фото: ABC News)

Флосс-зубочистки DenTek Fresh Clean

Флосс-зубочистки DenTek Fresh Clean (фото: Prom.ua)

Ультрафіолетовий стерилізатор для телефонів

Ультрафіолетовий стерилізатор (фото: ROZETKA)

Як очистити ремінець Apple Watch

Зніміть акуратно ремінець з Apple Watch.

Протріть його чистою тканиною з мікрофібри, за необхідності злегка змочіть тканину дистильованою водою.

Apple зазначає, що для чищення силіконових, гумових або тканинних ремінців можна використовувати м'яке мило.

Для дезінфекції силіконових, гумових або металевих ремінців використовуйте серветку Clorox або 70-відсотковий ізопропіловий/етиловий спирт на тканині і протріть її.

Щоб продезінфікувати ремінець з будь-якого матеріалу, ви можете використовувати ультрафіолетовий стерилізатор, але майте на увазі, що це може призвести до більш швидкого старіння шкіряних ремінців або швидшого вицвітання тканинних ремінців.

Використовуйте зубочистку для видалення сміття з важкодоступних місць.

Висушіть тканиною і дайте шкіряним ремінцям повністю висохнути, перш ніж знову підключати їх до Apple Watch.