6 речей, які не можна чистити содою, щоб не пошкодити їхню поверхню

Скляні вироби

Харчова сода є м’якою абразивною речовиною, тому під час чищення певних поверхонь вона подряпає або пошкодить їх, заявляє експерт із прибирання Сара Демпсі.

Вона не радить використовувати цей порошок для чищення виробів зі скла. Замість харчової соди Сара рекомендує брати оцет або спеціальні засоби для миття скла, так уникнете подряпин на поверхні.

Керамічна плита

Хоча харчова сода чудово підходить для чищення більшості поверхонь плити, втім вона не годиться для плит із керамічного скла.

Харчова сода може легко подряпати таку поверхню та залишити білу плівку, яку дуже важко видалити. Якщо така появилась, то Сара радить вимити її оцтом.

Мармур

Ніколи не використовуйте харчову соду для чищення мармурових стільниць або будь-чого, що зроблено з мармуру.

"З часом харчова сода може пошкодити захисний шар мармуру, і це призведе до того, що там з’являться подряпини", - заявляє Сара.

Крім того, мармур дорогий, тому ремонт будь-яких пошкоджень може коштувати немалих грошей. Замість соди використовуйте мийні засоби для посуду або спеціальний засіб для очищення мармуру.

Дерев'яні меблі

"Харчова сода може бути надто жорсткою для певних типів дерев’яних меблів або може пошкодити будь-які герметики чи покриття на дереві", - зазначає Сара.

Для таких меблів краще використовувати поліроль або суміш води та мильного засобу.

Позолочене столове приладдя

"Ви повинні уникати використання харчової соди для чищення будь-яких предметів із позолотою. Золото - дуже м’який метал, який не зможе впоратися з абразивністю харчової соди", - попереджає експертка.

Харчова сода може спричинити подряпини та пошкодження обробки, а також призвести до повного зносу золотого покриття.

Всі предмети, що мають глибокі тріщини

При чищенні чогось із борозенками чи тріщинами слід уникати харчової соди, оскільки після висихання вона зазвичай залишає пиловий білий наліт.

Це може виглядати дуже неестетично. Крім того, невеликі шматочки харчової соди можуть потрапити в щілини та тріщини.

Такі речі краще очистити злегка зволоженою тканиною з мікрофібри.