6 вещей, которые нельзя чистить содой, чтобы не повредить их поверхность

Стеклянные изделия

Пищевая сода является мягким абразивным веществом, поэтому при чистке определенных поверхностей она поцарапает или повредит их, заявляет эксперт по уборке Сара Демпси.

Она не советует использовать этот порошок для чистки изделий из стекла. Вместо пищевой соды Сара рекомендует брать уксус или специальные моющие средства, так избежите царапин на поверхности.

Керамическая плита

Хотя пищевая сода отлично подходит для чистки большинства поверхностей плиты, впрочем, она не годится для плит из керамического стекла.

Пищевая сода может поцарапать такую поверхность и оставить белую пленку, которую очень трудно удалить. Если такая появилась, то Сара рекомендует вымыть ее уксусом.

Мрамор

Никогда не используйте пищевую соду для чистки мраморных столешниц или чего-либо сделанного из мрамора.

"Со временем пищевая сода может повредить защитный слой мрамора, и это приведет к тому, что там появятся царапины", - заявляет Сара.

Кроме того, мрамор дорогой, поэтому ремонт любых повреждений может стоить немалых денег. Вместо соды используйте моющие средства для посуды или специальное очищающее средство для мрамора.

Деревянная мебель

"Пищевая сода может быть слишком жесткой для определенных типов деревянной мебели или может повредить любую герметику или покрытие на дереве", - отмечает Сара.

Для такой мебели лучше использовать полироль или смесь воды и мыльного средства.

Позолоченные столовые приборы

"Вы должны избегать использования пищевой соды для чистки любых предметов с позолотой. Золото - очень мягкий металл, который не сможет справиться с абразивностью пищевой соды", - предупреждает эксперт.

Пищевая сода может повлечь за собой царапины и повреждения поверхности, а также привести к полному износу золотого покрытия.

Все предметы, что имеет глубокие трещины

При чистке чего-либо с трещинами следует избегать пищевой соды, поскольку после высыхания она обычно оставляет белый пылевой налет.

Это может выглядеть очень неэстетично. Кроме того, небольшие кусочки пищевой соды могут попасть в щели и трещины.

Вещи с трещинами лучше очистить слегка увлажненной тканью из микрофибры.