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6 продуктів, які важливі для роботи мозку та захищають від раку

Які хрестоцвіті овочі корисні для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Хрестоцвіті овочі містять у своєму складі багато поживних речовин, серед яких особливо виділяються сполуки глюкозинолати. Вони можуть підтримувати молодість і навіть мають протиракові властивості.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про 6 овочів, які повинні бути у раціоні кожного.

Броколі

За словами дієтолога Наталії Самойленко, броколі є одним з найпопулярніших овочів сімейства хрестоцвітих і не дарма.

Цей овоч із мʼяким смаком багатий такими основними поживними речовинами, як магній, калій, В6, вітамін С і фолієва кислота, які відіграють важливу роль в організмі.

До того ж такий овоч бере участь у синтезі ДНК, діленні клітин і дозріванні еритроцитів.

Брюссельська капуста

Вона є чудовим джерелом кількох поживних речовин, включаючи вітамін К і С.

Вітамін К необхідний для здоровʼя кісток і серця, а також важливий для роботи мозку. Ця поживна речовина необхідна для функціонування білків, необхідних для здоровʼя кісток, згортання крові та декальцинації артерій.

Капуста

Червонокачанна капуста має додаткові переваги антоціанів, які є рослинними пігментами, які надають червонокачанній капусті яскравий колір.

Також це хороше джерело В6 і вітаміну А та поживних речовин, необхідних для таких важливих процесів, як імунна функція, клітинний звʼязок, ріст і розвиток.

Цвітна капуста

Сира цвітна капуста має найвищу антиоксидантну активність. На додаток до низького вмісту вуглеводів і високого вмісту кількох вітамінів і мінералів, цвітна капуста забезпечує захисними сполуками, такі як поліфеноли, флавоноїди та глюкозинолати.

Містить багато поживних речовин, включаючи вітамін С, вітамін К і фолієву кислоту.

Рукола

Рукола є хорошим джерелом важливих вітамінів і мінералів, таких як фолієва кислота, вітамін С і вітамін К. Вона також містить глюкозинолати та антиоксиданти флаванол, такі як кемпферол, кверцетин і глікозид ізорамнетин.

Більше того, рукола та інші зелені листові овочі містять поживні речовини та рослинні сполуки, такі як нітрати, флавонолові антиоксиданти та фолієву кислоту, які можуть захистити від зниження когнітивних функцій.

Кейл

Вона вважається однією з найбільш корисних, оскільки в ній містяться вітаміни, мінерали та фітонутрієнти, які мають протиракові властивості.

У складі також є багато вітамінів і мінералів, у тому числі кальцію, заліза, вітаміну А, вітаміну С і вітаміну К

Крім того, хрестоцвіті овочі необхідно вживати в обмеженій кількості і тим, хто страждає на гастрит, виразку, панкреатит, хвороби печінки і нирок, оскільки ці продукти стимулюють роботу шлунково-кишкового тракту.

 

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Наталії Самойленко та сайт Cleveland clinic.

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