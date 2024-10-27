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6 продуктов, которые важны для работы мозга и защищают от рака

Какие крестоцветные овощи полезны для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Крестоцветные овощи содержат в своем составе много питательных веществ, среди которых особенно выделяются соединения глюкозинолата. Они могут поддерживать молодость и даже обладают противораковыми свойствами.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о 6 овощах, которые должны быть в рационе каждого.

Брокколи

По словам диетолога Натальи Самойленко, брокколи являются одним из самых популярных овощей семейства крестоцветных и не зря.

Этот овощ с мягким вкусом богат такими основными питательными веществами, как магний, калий, В6, витамин С и фолиевая кислота, играющие важную роль в организме.

К тому же такой овощ участвует в синтезе ДНК, делении клеток и созревании эритроцитов.

Брюссельская капуста

Она является отличным источником нескольких питательных веществ, включая витамин К и С.

Витамин К необходим для здоровья костей и сердца, а также важен для работы мозга. Это питательное вещество необходимо для функционирования белков, необходимых для здоровья костей, свертывания крови и декальцинации артерий.

Капуста

Краснокочанная капуста имеет дополнительные преимущества антоцианов, которые являются растительными пигментами, которые придают краснокочанной капусте яркий цвет.

Также это хороший источник В6 и витамина А и питательных веществ, необходимых для таких важных процессов как иммунная функция, клеточная связь, рост и развитие.

Цветная капуста

Сырая цветная капуста обладает высокой антиоксидантной активностью. В дополнение к низкому содержанию углеводов и высокому содержанию нескольких витаминов и минералов, цветная капуста обеспечивает защитными соединениями, такими как полифенолы, флавоноиды и глюкозинолаты.

Содержит много питательных веществ, включая витамин С, витамин К и фолиевую кислоту.

Руккола

Руккола является хорошим источником важных витаминов и минералов, таких как фолиевая кислота, витамин С и витамин К. Она также содержит глюкозинолаты и флаванол антиоксиданты, такие как кемпферол, кверцетин и гликозид изорамнетин.

Более того, руккола и другие зеленые листовые овощи содержат питательные вещества и растительные соединения, такие как нитраты, флавонолловые антиоксиданты и фолиевую кислоту, которые могут защитить от снижения когнитивных функций.

Кейл

Она считается одной из наиболее полезных, поскольку в ней содержатся витамины, минералы и фитонутриенты, обладающие противораковыми свойствами.

В составе также много витаминов и минералов, в том числе кальция, железа, витамина А, витамина С и витамина К

Кроме того, крестоцветные овощи необходимо употреблять в ограниченном количестве и страдающим гастритом, язвой, панкреатитом, болезнями печени и почек, поскольку эти продукты стимулируют работу желудочно-кишечного тракта.

 

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко и сайт Cleveland clinic.

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