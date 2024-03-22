Це пастка: 6 продуктів, які не такі корисні, як усі думають

Кожен намагається знайти баланс між правильним харчуванням та нестачею часу. Однак, існують підступні продукти, які можуть вводити в оману, а ви про це можете навіть не здогадуватись.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Які продукти не такі корисні, як всі думають

Дієтолог Шері Нельсон розповіла, що деякі продукти можуть містити не стільки поживних речовин, скільки ви очікували, або наповнені інгредієнтами, про які ви ніколи не чули.

Деякі упаковані продукти, які ви можете вважати здоровими, можна класифікувати як ультраоброблені, тобто вони містять консерванти, добавки та штучні інгредієнти, які можуть бути шкідливими для вашого здоров’я.

Проблема полягає в тому, що на упакуванні немає жодного знаку, який би вказував на те, що щось пройшло ультраобробку.

Деякі "здорові" продукти можуть містити велику кількість прихованих нездорових жирів, цукру та натрію, які можуть призвести до збільшення ваги, високого кров’яного тиску та високого рівня холестерину.

Батончики з граноли

Такі батончики можна вважати здоровими закусками через їх поєднання з цільними зернами, горіхами та сухофруктами.

Однак, багато з них містять велику кількість цукру, очищених злаків, гідрогенізованих олій, а також штучних ароматизаторів і барвників. Крім того, вони іноді містять багато калорій, але мають низький вміст білка та клітковини, що довше забезпечує ситість.

Ароматизований йогурт

Ароматизовані йогурти містять цукор, штучні підсолоджувачі та штучні ароматизатори.

Американська кардіологічна асоціація рекомендує чоловікам споживати 36 грамів (9 чайних ложок) або менше доданого цукру, а жінкам - не більше 25 грамів (6 чайних ложок).

Кокосове масло

Кокосова олія може бути чудовою для вашого волосся та шкіри. У кокосовій олії багато насичених жирів, які можуть підвищити рівень холестерину, спричиняючи накопичення бляшок у артеріях і збільшуючи ризик серцевих захворювань.

Оливкова олія є більш здоровим вибором, оскільки вона виготовляється переважно з ненасичених жирів. Якщо ви хочете використовувати кокосове масло для приготування їжі, використовуйте його в помірних кількостях.

Соки

Магазинний фруктовий сік часто містить доданий цукор та інші добавки, тому завжди краще з’їдати цілий шматок фрукта, який містить клітковину.

Одна чашка апельсинового соку може містити близько 8 грамів цукру, а яблучний сік може містити близько 10 грамів.

Соус для салатів

Таке доповнення до легкої страви дуже підступне, легкі на вигляд, важкі на склад, багаті соуси для салатів можуть містити приховані порції цукру та солі, що може впливати на здоров’я серця.

Продукти з низьким вмістом жиру сприяють схудненню, хоча насправді вони часто такі ж шкідливі, якщо не гірші, ніж їх повножирні аналоги.

Плавлений сир

У складі такого продукту зовсім не сир. Це молоко з сирною масою і купою хімічних добавок. До того ж, в такій закусці дуже багато натрію: тільки шматочок продукту покриє 2/3 добової норми цього елемента.