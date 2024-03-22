Это ловушка: 6 продуктов, которые не так полезны, как все думают

Каждый пытается найти баланс между правильным питанием и нехваткой времени. Однако есть коварные продукты, которые могут вводить в заблуждение, а вы об этом можете даже не догадываться.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Какие продукты не так полезны, как все думают

Диетолог Шери Нельсон рассказала, что некоторые продукты могут содержать не столько питательные вещества, сколько вы ожидали, или наполненные ингредиентами, о которых вы никогда не слышали.

Некоторые упакованные продукты, которые можно считать здоровыми, можно классифицировать как ультраобработанные, то есть они содержат консерванты, добавки и искусственные ингредиенты, которые могут быть вредными для вашего здоровья.

Проблема заключается в том, что на упаковке нет ни одного знака, указывающего на то, что что-то прошло ультраобработку.

Некоторые "здоровые" продукты могут содержать множество скрытых нездоровых жиров, сахара и натрия, которые могут привести к увеличению веса, высокому кровяному давлению и высокому уровню холестерина.

Батончики из гранолы

Такие батончики можно считать здоровыми закусками из-за их сочетания с цельными зернами, орехами и сухофруктами.

Однако многие из них содержат большое количество сахара, очищенных злаков, гидрогенизированных масел, а также искусственных ароматизаторов и красителей. Кроме того, они иногда содержат много калорий, но имеют низкое содержание белка и клетчатки, что дольше обеспечивает сытость.

Ароматизированный йогурт

Ароматизированные йогурты содержат сахар, искусственные подсластители и ароматизаторы.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует мужчинам потреблять 36 граммов (9 чайных ложек) или меньше добавленного сахара, а женщинам - не более 25 граммов (6 чайных ложек).

Кокосовое масло

Кокосовое масло может быть отличным для ваших волос и кожи. В кокосовом масле много насыщенных жиров, которые могут повысить уровень холестерина, вызывая накопление бляшек в артериях и увеличивая риск сердечных заболеваний.

Оливковое масло является более здоровым выбором, поскольку оно производится преимущественно из ненасыщенных жиров. Если вы хотите использовать кокосовое масло для приготовления пищи, используйте его в умеренных количествах.

Соки

Магазинный фруктовый сок часто содержит добавленный сахар и другие добавки, поэтому всегда лучше съедать целый кусок фрукта, содержащий клетчатку.

Одна чашка апельсинового сока может содержать около 8 г сахара, а яблочный сок может содержать около 10 г.

Соус для салатов

Такое дополнение к легкому блюду очень коварное, легкие по внешнему виду, тяжелые на склад, богатые соусы для салатов могут содержать скрытые порции сахара и соли, что может влиять на здоровье сердца.

Продукты с низким содержанием жира способствуют похудению, хотя на самом деле они часто так же вредны, если не хуже, чем их полножирные аналоги.

Плавленый сыр

В составе такого продукта совсем не творог. Это молоко с творожной массой и кучей химических добавок. К тому же в такой закуске очень много натрия: только кусочек продукта покроет 2/3 суточной нормы этого элемента.