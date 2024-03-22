Это ловушка: 6 продуктов, которые не так полезны, как все думают
Каждый пытается найти баланс между правильным питанием и нехваткой времени. Однако есть коварные продукты, которые могут вводить в заблуждение, а вы об этом можете даже не догадываться.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Какие продукты не так полезны, как все думают
Диетолог Шери Нельсон рассказала, что некоторые продукты могут содержать не столько питательные вещества, сколько вы ожидали, или наполненные ингредиентами, о которых вы никогда не слышали.
Некоторые упакованные продукты, которые можно считать здоровыми, можно классифицировать как ультраобработанные, то есть они содержат консерванты, добавки и искусственные ингредиенты, которые могут быть вредными для вашего здоровья.
Проблема заключается в том, что на упаковке нет ни одного знака, указывающего на то, что что-то прошло ультраобработку.
Некоторые "здоровые" продукты могут содержать множество скрытых нездоровых жиров, сахара и натрия, которые могут привести к увеличению веса, высокому кровяному давлению и высокому уровню холестерина.
Батончики из гранолы
Такие батончики можно считать здоровыми закусками из-за их сочетания с цельными зернами, орехами и сухофруктами.
Однако многие из них содержат большое количество сахара, очищенных злаков, гидрогенизированных масел, а также искусственных ароматизаторов и красителей. Кроме того, они иногда содержат много калорий, но имеют низкое содержание белка и клетчатки, что дольше обеспечивает сытость.
Ароматизированный йогурт
Ароматизированные йогурты содержат сахар, искусственные подсластители и ароматизаторы.
Американская кардиологическая ассоциация рекомендует мужчинам потреблять 36 граммов (9 чайных ложек) или меньше добавленного сахара, а женщинам - не более 25 граммов (6 чайных ложек).
Кокосовое масло
Кокосовое масло может быть отличным для ваших волос и кожи. В кокосовом масле много насыщенных жиров, которые могут повысить уровень холестерина, вызывая накопление бляшек в артериях и увеличивая риск сердечных заболеваний.
Оливковое масло является более здоровым выбором, поскольку оно производится преимущественно из ненасыщенных жиров. Если вы хотите использовать кокосовое масло для приготовления пищи, используйте его в умеренных количествах.
Соки
Магазинный фруктовый сок часто содержит добавленный сахар и другие добавки, поэтому всегда лучше съедать целый кусок фрукта, содержащий клетчатку.
Одна чашка апельсинового сока может содержать около 8 г сахара, а яблочный сок может содержать около 10 г.
Соус для салатов
Такое дополнение к легкому блюду очень коварное, легкие по внешнему виду, тяжелые на склад, богатые соусы для салатов могут содержать скрытые порции сахара и соли, что может влиять на здоровье сердца.
Продукты с низким содержанием жира способствуют похудению, хотя на самом деле они часто так же вредны, если не хуже, чем их полножирные аналоги.
Плавленый сыр
В составе такого продукта совсем не творог. Это молоко с творожной массой и кучей химических добавок. К тому же в такой закуске очень много натрия: только кусочек продукта покроет 2/3 суточной нормы этого элемента.
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