6 продуктів, які допоможуть швидше вилікуватися від застуди

Їжа з пробіотиками

Йогурт чи квашена капуста - це не те, чого хочеться, коли ви захворіли. Проте вони містять живі бактерії, які допомагають підтримувати здоров'я кишківника.

Близько 70% нашої імунної системи зосереджено в кишківнику, тому підтримка балансу бактерій може допомогти імунній системі.

До того ж часто при застуді чи іншому захворюванні призначають антибіотики. Тому їжа з пробіотиками особливо важлива в таких випадках.

Їжа з антиоксидантами

Продукти, багаті на антиоксиданти, сприяють зниженню окислювального стресу, підтримуючи імунну систему та полегшуючи запалення.

Багаті антиоксидантами продукти це такі фрукти, як чорниця, малина та апельсини, овочі, такі як броколі, шпинат і морква, зелений чай, горіхи та темний шоколад.

Часник

У голівках часнику є протимікробні властивості, оскільки вони містять аліцин.

Деякі дослідження свідчать про те, що мікробний елемент часнику може допомогти боротися з бактеріями та вірусами, які пов'язані з застудою та грипом.

Додавайте часник у різному вигляді до своїх страв. Він також чудово працює як спеція, тому однозначно додасть яскравості смаку.

Імбир

Доведено, що імбир допомагає при нудоті та розладі шлунку. Так само він проявляє чудову дію під час респіраторних захворювань.

Додавайте імбир до своїх повсякденних страв і гарячих напоїв.

Мед

Зцілювальні властивості меду залежать від його різновиду. Для швидшого одужання лікарі радять вживати мед мануку.

Від звичайного він відрізняється своїми унікальними антибактеріальними властивостями. Нектар дерева манука, звідки збирають цей мед, може полегшувати перебіг захворювань.

Мед можна так само додавати до гарячих напоїв разом з імбиром.

Ехінацея

Ехінацея - це рід багаторічних трав'янистих рослин родини айстрових. Ехінацею пурпурову вирощують як цінну кормову культуру, багату білками, а також як декоративну і лікарську рослину.

Як трав'яний засіб ехінацею використовують для підтримки імунної системи, який рекомендують для полегшення симптомів застуди та грипу.

Дослідження показують, що ехінацея допомагає зменшити тяжкість і тривалість симптомів застуди, стимулюючи імунну систему та надаючи протизапальну дію.

Ехінацею варто починати використовувати при перших ознаках хвороби.