6 продуктів, які 100% підвищать роботу мозку і всього організму

Здоров'я та гарний настрій - це запорука успіху та щасливого життя. Іноді для досягнення бажаного результату потрібно зовсім небагато - лише кілька простих інгредієнтів, які здатні покращити ваше самопочуття, "прояснити" голову та допомогти приймати кращі рішення.
Які 6 продуктів підвищать роботу мозку та всього організму, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Оксани Скиталінської в Instagram.
Природа щедро обдарувала нас корисними продуктами, які мають безліч переваг для нашого організму. Ось лише деякі з них:
Фісташки
Ці горіхи багаті на білок, корисні жири та антиоксиданти, які сприяють здоров'ю серця. Регулярне вживання фісташок допомагає знизити рівень холестерину та підтримує нормальну роботу серцево-судинної системи.
Волоські горіхи
Вони містять велику кількість омега-3 жирних кислот та антиоксидантів, які підтримують роботу мозку та серця. Волоські горіхи покращують пам'ять, концентрацію та когнітивні функції.
Бразильські горіхи
Ці горіхи є найкращим натуральним джерелом селену, необхідного для нормального функціонування щитоподібної залози. Селен також є потужним антиоксидантом, який захищає клітини організму від пошкоджень.
Насіння чіа
Воно містить багато клітковини та омега-3, допомагаючи регулювати травлення та підтримувати здорову вагу. Клітковина сприяє нормалізації рівня цукру в крові та забезпечує відчуття ситості на тривалий час.
Насіння льону
Це джерело розчинної клітковини та омега-3 (альфа-ліноленової кислоти), що сприяє здоров'ю серця та кишківника. Розчинна клітковина допомагає знизити рівень холестерину та покращує роботу травної системи.
Вівсяна крупа
Вона багата на бета-глюкани (тип клітковини), які знижують рівень холестерину та надовго зберігають відчуття ситості. Вівсянка є чудовим варіантом для сніданку, адже вона забезпечує організм енергією на весь день.
Регулярне вживання цих продуктів позитивно вплине на ваше здоров'я та самопочуття:
Читайте також про просту однохвилинну вправу, яка суттєво покращить пам'ять та корисна для мозку.
Також дізнайтеся про 5 заморожених продуктів, які корисні для мозку.