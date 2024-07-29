6 причин, чому посудомийна машина не миє посуд до блиску

Посудомийна машина може значно заощадити ваш час. Але іноді, через певні помилки, після завершення циклу миття посуд залишається брудним - через що його потрібно мити двічі.

Про причини, чому посудомийна машина не відмиває бруд з посуду, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple .

Не споліскувати посуд до миття

Може виникнути спокуса одразу помістити посуд в посудомийну машину - особливо якщо ви прибираєте після великого застілля або пишної вечері. Але це може мати наслідки для приладу.

За словами фахівців, якщо ви залишаєте багато їжі на тарілках, вона може застрягти в деталях посудомийної машини.

Шматочки їжі можуть перешкоджати належному зливу води з посудомийної машини. Хоча не обов'язково ретельно мити посуд, його потрібно промивати від великих залишків їжі.

Неправильне завантаження посудомийки

Якщо на посуді навіть після миття залишаються шматочки їжі або краплі напоїв, це може бути пов'язано з тим, як ви завантажуєте посудомийну машину.

Неправильне або надщільне завантаження посуду може блокувати розпилювачі. Тож насамперед радять ознайомитися з рекомендаціями виробника.

Ще одна важлива порада - не перевантажувати стійки посудомийної машини та не ставити тарілки, чашки та інші предмети один на одного. Коли посудомийна машина перевантажена, вода може не вимивати бруд з певних ділянок.

Неправильні налаштування посудомийної машини

Більшість посудомийних машин мають кілька налаштувань на вибір, які залежать від кількості посуду, вибору температури, тривалості циклів миття, а також від того, чи потрібні додаткові ополіскування.

Для отримання бездоганної чистоти посуду, варто підходити до вибору налаштувань стратегічно, відповідно до рівня забруднення та типу посуду.

Отримати такий результат допоможе ознайомлення з різними циклами, які пропонує ваша посудомийна машина.

Неправильний підбір засобу для миття

Експерти з прибирання радять спробувати кілька різних засобів, щоб побачити, що найкраще підходить для вашого приладу.

Після того, як ви визначилися з брендом, ви можете вибрати різні типи засобів: рідкі, порошкоподібні, таблетки, капсули.

Водночас не слід використовувати більше засобу, ніж рекомендують - інакше він може відкластися на посудомийній машині і з часом зробити її роботу менш ефективною.

Неправильна температура води

Температура і тиск води мають важливе значення для чистоти посуду. Якщо вода у посудомийній машині недостатньо гаряча, це може перешкоджати належному розчиненню мийного засобу і ускладнити боротьбу з жиром

Крім того, якщо тиск води недостатньо сильний, мийний засіб не активується належним чином. Якщо є підозри, що тиск або температура води у вашій машині можуть бути недостатніми, варто звернутися до фахівця, щоб він допоміг вам усунути несправність.

Не чистити посудомийну машину

Щоб ваша посудомийна машина працювала з максимальною ефективністю, на думку фахівців, її слід чистити приблизно раз на місяць, щоб підтримувати в належному стані.

Щоб швидко почистити посудомийну машину, можна використати оцет і соду. Для цього потрібно влити в миску, безпечну для посудомийної машини, чашку оцту, та поставити її на нижню полицю пустого і сухого приладу.

Після цього необхідно закрити машину і запустити цикл з гарячою водою. Потім радять посипати дно посудомийної машини харчовою содою і запустити цикл ополіскування.

Також необхідно чистити фільтр посудомийної машини: для цього зніміть нижню решітку, вийміть фільтр, а потім промийте його теплою водою і старою зубною щіткою, щоб вичистити залишки накипу.