10 речей, які ніколи не варто мити в посудомийній машині

Посудомийна машина - один з найзручніших побутових приладів. Адже не треба витрачати сили та час на миття купи посуду. Проте, насправді, не весь посуд можна мити в посудомийній машині.

Про те, що не слід мити в посудомийній машині, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Дерев'яний посуд

Жорсткі мийні засоби для посудомийних машин можуть видалити природні олії, які захищають дерев'яний посуд від висихання та розтріскування.

Тож краще мити дерев'яний посуд вручну м'яким мийним засобом у теплій воді, уникаючи замочування, щоб запобігти розбуханню та деформації.

Пластиковий посуд з текстом

З часом предмети з текстом можуть потьмяніти після багатьох циклів миття в посудомийній машині. Мірний стаканчик не допоможе, коли лінії зникли.

Кухонні ножі

Кухонні ножі не рекомендують мити в посудомийній машині. Їхні леза можуть порізати захисне покриття на решітках і кошиках, що може спричинити іржавіння.

До того ж ножі слід мити вручну в раковині, оскільки агресивні мийні засоби для посудомийних машин можуть затупити краї та пошкодити дерев'яні ручки.

Терки та сита

Як і кухонні ножі, терки та сита також можуть пошкодити пластикове покриття решіток, яке захищає їх від іржі.

Для досягнення оптимального результату предмети з дрібними отворами радять мити вручну, а не завантажувати їх у посудомийну машину, оскільки потоку води може бути складно видалити всі частинки їжі.

Чавунний посуд

Миття чавунного посуду жорсткими мийними засобами та надмірною кількістю води видаляє захисний масляний шар, що робить приладдя вразливим до іржі та непридатним для використання.

Алюмінієвий посуд

Краще не ставити в посудомийну машину блискучі тоненькі алюмінієві тарілки, каструлі, сковорідки та листи. Жорсткі мийні засоби для посудомийних машин можуть призвести до того, що вони потьмяніють, потемніють, з'являться подряпини та корозія.

Навіть якщо на посуді є позначка "можна мити в посудомийній машині", рекомендують мити алюмінієвий посуд вручну.

Акриловий або меламіновий посуд

Легкий і небиткий акриловий або меламіновий посуд також може пошкодитися від надмірної кількості води, агресивних мийних засобів та високих температур сушіння в посудомийній машині.

Зокрема, на дешевих наборах з неякісного матеріалу після багаторазового миття можуть з'явитися тріщини вздовж волокон, а також втратиться колір.

Посуд з антипригарним покриттям

Якщо виробник не вказує, що посуд з антипригарним покриттям можна мити в посудомийній машині, не рекомендується мити його в приладі.

Це пов'язано з тим, що миття в посудомийній машині з часом може погіршити покриття, що призведе до відшарування під час приготування їжі.

Старовинний посуд

Будь-яку вінтажну скляну чи порцелянову реліквію краще мити вручну, особливо якщо вона була відремонтована, оскільки миття в посудомийній машині може послабити клей і призвести до втрати дрібних шматочків.

Кришталевий посуд також слід мити вручну, щоб запобігти утворенню відколів. Варто зазначити, що агресивні мийні засоби можуть протравлювати свинцевий кришталь, спричиняючи помутніння.

Будь-що з паперовими наліпками

Краще не класти у посудомийну машину предмети з паперовими етикетками, оскільки вони можуть відклеїтися або злетіти з них.

Проте, якщо сам посуд можна мити в посудомийній машині, є просте рішення - зняти етикетки, щоб запобігти засміченню зливу, фільтра та системи утилізації харчових відходів.