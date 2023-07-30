6 правил, які допоможуть вам економити на поїздках у громадському транспорті

Щоденне пересування громадським транспортом може суттєве відбиватись на вашому гаманці. І хоч економія 1,5 грн на кожній поїздці спершу здається несуттєвою, але у кінці місяця загальна сума стане відчутною.
Про те, як можна економити на поїздках, розповідаємо у матеріалі нижче.
Переважно у більшості міст можна придбати одразу багато поїздок на громадському транспорті і це буде дешевше, ніж кожного разу платити окремо. Наприклад, якщо у Києві ви купуєте 50 поїздок на метро, то вартість кожної становитиме 6,5 грн, а не 8. А це вже суттєва економія.
Якщо ви щоденно добираєтесь на роботу кількома видами транспорту, то доцільно купити комплексний проїзний. Одна карта діятиме на оплату в автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та метрополітені. Найвигідніше купувати одразу 50 поїздок, тоді вартість однієї також становитиме 6,5 грн, а не 8.
Якщо ж ви щодня багато їздите громадським транспортом, то доцільно купити варіант проїзного з необмеженою кількістю поїздок.
Коли відправляєтесь у незнайомий район, то спершу прогляньте усі варіанти маршруту. Google карти зазвичай пропонують кілька й одразу вказують орієнтовну вартість. Вибирайте той маршрут, де менше пересадок.
Варто дізнаватись, чи запроваджують у вашому місті якісь акції або тимчасові пільги на проїзд. Подібну програму нещодавно проводив ПриватБанк - повертав 50% вартості проїзду при оплаті картою.
Перевірте чи ви не потрапляєте у категорію людей, які мають пільги на користування громадським транспортом.
Це право надається:
Студентські квитки дають можливість зекономити 50% вартості проїзду в поїздах. При цьому знижка діє навіть влітку. Також варто врахувати, що квиток на Інтерсіті+ вигідніше купувати завчасно - чим раніше ви його придбаєте, тим дешевше він вам обійдеться.
При пересуванні між населеними пунктами пам'ятайте, що міжміські електрички завжди коштують дешевше, ніж маршрутки.
Раніше ми розповідали про те, які фінансові лайфхаки допоможуть вам економити.
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