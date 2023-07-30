6 правил, которые помогут вам экономить на поездках в общественном транспорте

Купите поездки оптом

В большинстве городов можно приобрести сразу много поездок на общественном транспорте и это будет дешевле, чем каждый раз платить отдельно. К примеру, если в Киеве вы покупаете 50 поездок на метро, то стоимость каждой будет составлять 6,5 грн, а не 8. А это уже существенная экономия.

Купите проездные на разные виды транспорта

Если вы ежедневно добираетесь на работу несколькими видами транспорта, то целесообразно купить комплексный проездной. Одна карта будет действовать на оплату в автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и метрополитене. Выгоднее всего покупать сразу 50 поездок, тогда стоимость одной также составит 6,5 грн, а не 8.

Если же вы каждый день много ездите в общественном транспорте, то целесообразно купить вариант проездного с неограниченным количеством поездок.

Грамотно составляйте маршрут

Когда отправляетесь в незнакомый район, сначала просмотрите все варианты маршрута. Google карты обычно предлагают несколько и сразу указывают ориентировочную стоимость. Выбирайте тот маршрут, где меньше пересадок.

Отслеживайте социальные программы в вашем городе

Следует узнать, действуют ли в вашем городе какие-либо акции или временные льготы на проезд. Подобную программу недавно проводил ПриватБанк - возвращал 50% стоимости проезда при оплате картой.

Пользуйтесь льготами

Проверьте, не попадаете ли вы в категорию людей, которые имеют льготы на пользование общественным транспортом.

Это право предоставляется:

ветеранам войны

участникам боевых действий

пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы

пенсионерам по возрасту

ветеранам органов внутренних дел и налоговой милиции

ветеранам Государственной пожарной охраны

детям, лишенным родительской опеки, сиротам и детям из многодетных семей

Студенческие льготы

Студенческие билеты позволяют сэкономить 50% стоимости проезда в поездах. При этом скидка действует даже летом. Также стоит учесть, что билет на Интерсити+ выгодно покупать заранее - чем раньше вы его приобретете, тем дешевле он вам обойдется.

При передвижении между населенными пунктами помните, что междугородние электрички всегда стоят дешевле, чем маршрутки.