6 правил дизайну для створення затишної вітальні без клопоту

Обирати практичні матеріали

Вітальня не обов'язково має бути наповнена антикваріатом та меблями, які важко чистити. Все повинно бути практичним і зручним для використання, щоб не зробити з найбільш частою для використання кімнати музей.

Для дивану та інших м'яких меблів краще обирати тканини, які можуть витримати певний знос, особливо, якщо в родині є діти та домашні тварини. Крім цього, тканини має бути легко чистити і витирати, якщо на них щось пролилося.

Поєднати меблі різних стилів

Універсальні набори меблів для вітальні можуть полегшити вибір і придбання, але, за словами дизайнерів, вони можуть зробити вітальню нудною та одноманітною.

Як зазначають, вітальні виглядають набагато цікавіше, коли ви поєднуєте меблі різних стилів або кольорів. Тож спробуйте поєднати сучасний диван з похмурим синім вінтажним кріслом, щоб створити ефектну дизайнерську композицію.

Розташувати меблі подалі від стін

Хоча це здається незвичним, за можливістю краще облаштувати кімнату так, щоб принаймні частина меблів стояла далі від стін. Інакше кімната буде здаватися меншою, ніж вона є насправді.

Щойно ви відсунете диван хоча б на 30 см від стіни, це створить ілюзію простору. Таким простим способом можна надати вітальні затишку, не займаючи надто багато площі.

Використовувати килим для зони спілкування

Килим не просто додає затишку вітальні - він також може допомогти оформити зону для розмов. Також для цього рекомендують розташувати крісла так, щоб хоча б їхні передні ніжки стояли на м'якій поверхні.

Крім цього, не варто робити велику відстань між меблями. Якщо крісла стоятимуть далеко один від одного, це буде незручно для співрозмовників, змушуючи їх підвищувати голос.

Створити фокусну точку

Якщо вам пощастило мати камін, це автоматично створить так звану "фокусну точку" - акцентну фігуру вітальні. Проте, цією "родзинкою" можуть стати інші предмети.

Наприклад, облаштуйте кімнату так, щоб на найбільш видному місці був гарний витвір мистецтва. Телевізор також може стати фокусною точкою - але, якщо є ще одна кімната, радять пристосувати вітальню для розмов і спілкування, переставивши прилад в інше приміщення.

Зробити місця для сидіння для гостей

Щоб зробити вітальню затишною, обов'язково врахуйте, скільки людей ви плануєте там збирати регулярно і забезпечте місця для сидіння принаймні для вашої родини та кількох гостей.

Якщо компанія для посиденьок буде великою, додайте в вітальню меблі, які легко перемістити. Наприклад, складні меблі або пуфи-комоди.