6 помилок у подорожах, які нещадно "висмоктують" ваші гроші: прості лайфхаки

Відпустка - це, можливо, чи не найбільш очікувана подія року, якщо ви сумлінно та багато працювали. Звісно, хочеться отримати якісний відпочинок, але є моменти, де ви просто дарма переплачуєте кошти.
Як цього уникнути, розповіли експерти видання The Telegraph.
Запам'ятайте, що аеропорт завжди ставить свою націнку абсолютно на все й на іноземну валюту, в тому числі.
Сьогодні скрізь ви можете розплачуватися карткою, тому, можливо, готівка вам і не знадобиться. Якщо ж все-таки потрібна, то краще обміняти її або в Україні за місцевим курсом, або вже в країні вашого призначення.
У магазинах, ресторанах і закордонних пунктах прийому готівки іноді пропонують здійснення платежу, який уже конвертований у валюту вашої країни (у нашому випадку - гривні) замість місцевої валюти.
Вибір уже конвертованого курсу майже може коштувати вам більше, тому обирайте місцеву валюту.
Звучить доволі дивно, але без цього вміння ви, ймовірніше, будете переплачувати. Уявіть ситуацію: ви хочете придбати за кордоном якийсь одяг, який також продається і в Україні. Але може виявитися, що вдома він набагато дешевший. Таких прикладів може бути багато, тому варто вміти хоча б приблизно розуміти вартість товарів у нашій валюті.
Закрита валюта - це та, яку можна купити лише в країні, де вона випущена. Тож вам доведеться обміняти гроші після прибуття, а не до того, як ви приїдете туди.
Найбільша помилка в цьому - обміняти занадто багато і забути зробити зворотний обмін у вашу валюту. Дуже велика ймовірність, що придбану валюту ви не зможете ні обміняти назад у гривні, ні витратити.
Деякі країни дозволяють туристам повертати ПДВ на товари, які вони купили під час відвідування. Зазвичай повертається до 20% від вартості покупки.
Ознайомитися з цими правилами в країнах ЄС можна за посиланням.
Перед приїздом в іншу країну ознайомтеся з цінами там, де дешевше, де дорожче тощо. Не знаючи хоча б приблизних місцевих розцінок, ви можете суттєво переплачувати просто через те, що ви турист.
Якщо в інтернеті ви не знайшли надійних порад, поспілкуйтеся з місцевими мешканцями, працівниками готелю чи таксистами. Але не вимикайте раціональне мислення. Якщо хтось із ваших знайомих уже був там, куди ви летите, поцікавтеся і їхніми відгуками.
Раніше ми розповідали, що не можна робити в літаку під час польоту.
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