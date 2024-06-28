6 помилок під час вмивання обличчя, через які шкіра швидко старіє

Краса починається зі здорової шкіри обличчя. Зокрема, проблеми зі шкірою можуть з'являтись від неправильного очищення обличчя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Livestrong .

Важливість очищення

Зазвичай очищення передбачає споліскування обличчя спеціальним засобом, у складі якого є інгредієнти для видалення макіяжу, жиру та інших забруднень з вашої шкіри.

Більшість дерматологів вважають очищення шкіри першочерговим для її здоров’я, оскільки воно допомагає запобігти закупорці пор, що призведе до появи прищів.

Дерматолог Денді Енгельман рекомендує очищати шкіру двічі на день: один раз вранці, щоб видалити жир, піт і бактерії, які накопичуються під час сну, і один раз ввечері, щоб видалити макіяж.

Це може здатися простим, але багато людей неусвідомлено завдають більше шкоди, ніж користі.

Список поширених помилок

Занадто часте очищення

Якщо у вас часті висипання або підвищена жирність, то може виникнути спокуса часто вмивати шкіру, щоб отримати відчуття чистоти.

Але це може призвести до збільшення висипань, жирності та навіть подразнення.

Потрібно очищати шкіру один раз вранці та увечері. За винятком, якщо ви займалися спортом.

Вечірнє вмивання особливо важливо, оскільки воно дозволяє видалити макіяж, бруд, сміття, мертві клітини шкіри та все, що торкалося вашої шкіри протягом дня.

Застосування багатьох засобів

Іноді більше не означає краще. Це особливо важливо, коли мова йде про активні речовини або інгредієнти, які люди застосовують для вирішення конкретних проблем зі шкірою.

Використання занадто великої кількості засобів одночасно може викликати подразнення шкіри, запалення та призвести до порушення шкірного бар'єра.

Вмиватися лише раз в день

Коли ви ходите протягом дня і торкаєтесь свого обличчя, то на шкірі утворюється тонкий шар поту та бруду. Тому очищати потрібно вранці та ввечері.

Якщо ви турбуєтеся про вмивання через сухість шкіри, спробуйте засіб для вмивання, який не викликає роздратування.

Однак, якщо шкіра дуже суха, то можна спробувати очищати її лише раз на день, але краще ввечері перед нанесенням засобів для догляду.

Миття шкіри твердим милом

Тверде мило може бути ідеальним для миття тіла, але не обличчя, яке складається з більш чутливих клітин шкіри, які потребують певного pH, щоб запобігти подразненню.

Таке мило може зробити pH шкіри більш лужним, що порушує шкірний бар’єр і робить її більш сприйнятливою до сухості та подразнення.

Не вмиватися після активності

Навіть якщо ви вмили обличчя вранці, то також повинні це зробити після тренування.

Найпростіший спосіб зробити це - вмити обличчя за допомогою засобу для вмивання та протирати сухими серветками.

Забувати про зволоження

Важливо пам’ятати про зволоження після очищення. Все тому, що очищення може видалити жир і залишки з поверхні шкіри, залишивши її сухою.

Нанесення зволожуючого лосьйону або крему після душу замінює важливі компоненти, втрачені в процесі очищення.