6 ошибок при умывании лица, из-за которых кожа быстро стареет

Красота начинается со здоровой кожи лица. В частности, проблемы с кожей могут появляться от неправильного очищения лица.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Livestrong .

Важность очистки

Обычно очищение подразумевает ополаскивание лица специальным средством, в составе которого есть ингредиенты для удаления макияжа, жира и других загрязнений из вашей кожи.

Большинство дерматологов считают очищение кожи первоочередным для ее здоровья, поскольку оно помогает предотвратить закупорку пор, что приведет к появлению прыщей.

Дерматолог Денди Энгельман рекомендует очищать кожу дважды в день: один раз утром, чтобы удалить жир, пот и бактерии, которые накапливаются во время сна, и вечером, чтобы удалить макияж.

Это может показаться простым, но многие люди неосознанно наносят больше вреда, чем пользы.

Список распространенных ошибок

Слишком частое очищение

Если у вас частые сыпи или повышенная жирность, то может возникнуть соблазн часто умывать кожу, чтобы получить ощущение чистоты.

Но это может привести к увеличению высыпаний, жирности и даже раздражения.

Нужно очищать кожу утром и вечером. За исключением, если вы занимались спортом.

Вечернее умывание особенно важно, поскольку оно позволяет удалить макияж, грязь, мусор, мертвые клетки кожи и все, что касалось вашей кожи в течение дня.

Применение многих средств

Иногда больше не значит лучше. Это особенно важно, когда речь идет об активных веществах или ингредиентах, которые люди применяют для решения конкретных проблем с кожей.

Использование слишком большого количества средств может вызвать раздражение кожи, воспаление и привести к нарушению кожного барьера.

Умываться только раз в день

Когда вы ходите в течение дня и прикасаетесь к своему лицу, то на коже образуется тонкий слой пота и грязи. Поэтому очищать нужно утром и вечером.

Если вы беспокоитесь об умывании из-за сухости кожи, попробуйте средство для умывания, которое не вызывает раздражение.

Однако, если кожа очень сухая, то можно попытаться очищать ее только ежедневно, но лучше вечером перед нанесением средств по уходу.

Мытье кожи твердым мылом

Твердое мыло может быть идеальным для мытья тела, но не лица, состоящее из более чувствительных клеток кожи, требующих определенного pH, чтобы предотвратить раздражение.

Такое мыло может сделать pH кожи более щелочным, что нарушает кожный барьер и делает его более восприимчивым к сухости и раздражению.

Не умываться после активности

Даже если вы умыли лицо по утрам, то также должны это сделать после тренировки.

Самый простой способ сделать это - умыть лицо с помощью средства для умывания и протирать сухими салфетками.

Забыть об увлажнении

Важно помнить об увлажнении после очищения. Все потому, что очищение может удалить жир и остатки с поверхности кожи, оставив ее сухой.

Нанесение увлажняющего лосьона или крема после душа заменяет важные компоненты, утраченные в процессе очищения.