6 найстаріших готелів світу: як вони виглядають і чим століттями дивують мандрівників

Найстаріші готелі світу - це місця, де подорож у часі стає реальністю, коли ви переступаєте їхній поріг. Кожен з цих готелів стоїть століттями, приймаючи гостей і розповідаючи історію свого походження.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на матеріал видання Rarest.org розповідає про шість готелів, історія яких налічує багато століть, як вони виникли, хто їх заснував і що робить їх вічними скарбами.

Nishiyama Onsen Keiunkan, Японія

Цей готель, розташований у місті Хаякава, префектура Яманасі, занесений до Книги рекордів Гіннеса як найстаріший у світі. Його заснував Фудзівара Махіто в 705 році, і з того часу він перебуває в управлінні однієї родини протягом 52 поколінь.

Nishiyama Onsen Keiunkan знаходиться біля гарячих джерел, які славляться своїми лікувальними властивостями, і був популярним серед самураїв та феодалів. Сьогодні готель пропонує 35 традиційних номерів із татамі, поєднуючи автентичну японську архітектуру з сучасними зручностями. Оточуючі гірські пейзажі лише підкреслюють його спокійну та затишну атмосферу.

Готель Nishiyama Onsen Keiunkan (фото: Wikimedia)

Zum Roten Bären, Німеччина

Розташований у мальовничому місті Фрайбург-ім-Брайсгау, Zum Roten Bären є найстарішим готелем Європи, заснованим у 1120 році. Спочатку це був невеликий гостьовий дім, який належав місцевим чиновникам і обслуговував купців та мандрівників. Протягом століть він перетворився на відому історичну пам'ятку.

Нині готель пропонує 25 номерів, які поєднують класичний німецький дизайн із сучасним комфортом. Його розташування у регіоні Чорного лісу робить його популярним місцем для любителів природи та історії.

Готель Zum Roten Bären (фото: Wikimedia)

Angel and Royal, Англія

Розташований у місті Грантем, Лінкольншир, Angel and Royal був заснований у 1203 році. Спочатку він служив притулком для духовенства, але згодом перетворився на розкішний готель, у якому зупинялися британські монархи, включаючи короля Едуарда III. Його історія наповнена королівськими прийомами та історичними подіями.

Готель має 31 номер, кожен із яких оформлений у стилі, що поєднує середньовічну естетику з сучасними зручностями. Серед його архітектурних особливостей - масивні каміни, оригінальні дерев'яні балки та старовинні аркові двері.

Готель Angel and Royal (фото: Wikimedia)

Hotel Interlaken, Швейцарія

Розташований у самому серці Швейцарських Альп, Hotel Interlaken був заснований у 1323 році як монастирський гостьовий дім. Спочатку він приймав релігійних паломників і мандрівників, що досліджували регіон.

Згодом готель перетворився на розкішний курорт із 61 вишуканим номером. Гості можуть насолодитися мальовничими краєвидами озер Бріц та Тун, а також відвідати популярні туристичні маршрути для піших прогулянок і катання на лижах. Будівля зберегла історичні елементи, зокрема оригінальну кам’яну кладку та дерев’яні конструкції.

Готель Interlaken (фото: Wikimedia)

Albergo Cavalletto, Італія

Готель Albergo Cavalletto у Венеції приймає гостей з 1308 року. Спочатку він був збудований для прийому венеційської знаті. Нині готель має 107 елегантних номерів, що поєднують ренесансну вишуканість із сучасним комфортом.

Завдяки своєму розташуванню біля площі Святого Марка він пропонує приголомшливі краєвиди на канали Венеції та легкий доступ до головних визначних пам’яток. Інтер’єр зберігає історичні деталі, включаючи антикварні меблі та декор у традиційному венеційському стилі.

Готель Albergo Cavalletto (фото: Wikimedia)

Gasthof Weisses Kreuz, Австрія

Gasthof Weisses Kreuz в Інсбруку був заснований у 1465 році. Спочатку він служив місцем відпочинку для торговців, що подорожували через Альпи. Готель має 40 номерів, які поєднують тірольські традиції із сучасними зручностями. Дерев’яні панелі та альпійський стиль інтер’єру відображають місцеву культуру. Гості особливо цінують близькість до Золотого даху та інших історичних пам’яток міста.

Готель Gasthof Weisses Kreuz (фото: Wikimedia)