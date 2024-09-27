6 самых роскошных и дорогих свадеб в истории

Свадьба знаменитостей всегда привлекают внимание своим масштабом, роскошью и невероятными тратами. В историю вошли несколько брачных церемоний, которые запомнились не только впечатляющими суммами, но и уникальными событиями и звездными гостями. Каждая из этих свадеб была не просто личным праздником, а грандиозным шоу, которое обсуждали во всем мире.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Prestige рассказывает о шести самых роскошных и дорогих свадьбах, вошедших в историю.

Свадьба Майкла Джордана и Иветт Прието

Майкл Джордан, легендарный баскетболист и владелец команды "Шарлотт Бобкетс", женился на кубинской модели Иветт Прието 27 апреля 2013 года. Их отношения начались в ночном клубе в Майами в 2008 году, а помолвка состоялась на Рождество 2011-го.

Свадьба стала роскошной мерой с расходами, достигшими 10 миллионов долларов. Торжества прошли в величественных локациях и включали выступления известных артистов.

Церемония прошла во епископальной церкви Bethesda-by-the-Sea, а празднование - в закрытом гольф-клубе Bear's Club, спроектированном Джеком Никлаусом. Среди 300 гостей были звезды спорта как Скотти Пиппен и Тайгер Вудс, что подчеркивало величие события.

Майкл Джордан и Иветт Прието (фото: china.cn)

Свадьба Ким Кардашьян и Канье Веста

24 мая 2014 года реалити-звезда Ким Кардашьян и рэпер Канье Вест отпраздновали одну из самых громких свадеб своего времени. Расходы на событие составили 30 миллионов долларов, включая торжества в разных городах.

Первые мероприятия прошли в Париже, где устроили ужин во Дворце Версаль, а главная церемония - в средневековой крепости Forte di Belvedere во Флоренции, Италия.

Во время свадебного шествия итальянский тенор Андреа Бочелли пел вживую. Среди 600 гостей были звезды мирового масштаба, как Джон Ледженд и дизайнер Альбер Эльбаз.

Ким Кардашьян и Канье Вест в самолете (фото: скриншот youtube.com/@Vogue)

Королевская свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон

29 апреля 2011 года принц Уильям, наследник британского престола, женился на Кейт Миддлтон. Их свадьба, стоимостью 34 миллиона долларов, стала событием мирового масштаба. Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, где раньше женились многие представители королевской семьи.

После этого на балконе Букингемского дворца пара сделала традиционное появление и поделилась публичным поцелуем. В списке гостей были мировые лидеры и знаменитости, среди которых Дэвид Бекхэм и Элтон Джон.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон (фото: Википедия)

Свадьба принца Чарльза и леди Дианы Спенсер

Свадьба принца Чарльза и леди Дианы Спенсер 29 июля 1981 стала одной из самых громких событий в ХХ веке. Расходы на свадьбу тогда достигли 48 миллионов долларов, что сегодня эквивалентно примерно 156 миллионам долларов.

Церемония прошла в Соборе Святого Павла, который мог вместить 3500 гостей. Событие транслировали на весь мир, и его посмотрели около 750 миллионов человек. Присутствовали члены королевских семей и известные политические деятели, что сделало эту свадьбу не только личным событием, но и мировым мероприятием.

Свадьба принца Чарльза и леди Дианы Спенсер (фото: Elle.ua)

Свадьба шейха Мохаммеда бин Заида Аль Нахьяна

Шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахьян, наследный принц Абу-Даби, провел свою свадьбу в 1981 году, и это была одна из самых дорогих свадеб в истории. Его стоимость оценивается в 100 миллионов долларов, и празднование длилось целый месяц.

Главная церемония прошла во дворце Каср Аль-Мушриф в Абу-Даби. Свадьба сопровождалась традиционными эмиратскими ритуалами, банкетами и фейерверками. Среди гостей были члены королевских семей, политики и бизнесмены со всего мира.

Шейх Мохаммед и принцесса Салама (фото: скриншот youtube.com/@LuxuryZone1)

Свадьба Ананта Амбани и Радхики Мерчант

Ананта Амбани, сын индийского миллиардера Мукеша Амбани, и Радхика Мерчант отпраздновали свою свадьбу, которая стала самой дорогой в мире с расходами более 1 миллиарда долларов. Празднования проходили в нескольких знаковых местах Индии и за границей.

Главная церемония состоялась в Jio World Centre в Мумбаи, а предварительные мероприятия - в резиденции Амбани. Недельное празднование включало в себя традиционные индийские церемонии и выступления международных звезд. На свадьбе присутствовали бизнесмены, звезды Болливуда и политические деятели.

Радхика Мерчант в свадебном наряде (фото: Rhea Kapoor/Instagram)