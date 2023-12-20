6 новейших рождественских фильмов, которые вы точно не видели
Новогодние фильмы всегда дарят прекрасное праздничное настроение, поэтому каждый год появляются новые, которые передают современный дух праздника.
РБК-Украина (проект Styler) собрало новейшие Рождественские фильмы и охотно делится этим списком с вами.
Как влюбиться в Рождество
Ставшая генеральным директором модного бренда писательница должна объединиться с конкурентами для спасения своей компании. Чтобы завоевать расположение аудитории, она должна написать колонку о том, как влюбиться в Рождество.
Новые рождественские фильмы (фото: Кинориум)
Остров Рождества
После того, как из-за бури пилоту Кейт приходится приземлиться со своими богатыми клиентами в небольшом городке под названием Остров Рождества, она начинает переживать свою карьеру. Несмотря на неудачный момент Кейт решает воспользоваться ситуацией и реализовать свою давнюю мечту.
Новые рождественские фильмы (фото: Кинориум)
Кэнди Кейн Лейн
Семьянин Крис каждый год пытается выиграть конкурс на лучшее украшение дома к празднику, соревнуясь с соседями. Ради победы он заключает соглашение с эльфийкой по имени Пеппер, чья магия становится причиной хаоса для всего города.
Новые рождественские фильмы (фото: Кинориум)
Рождественская горячая линия
Главная героиня фильма работает на горячей линии, которая создана для того, чтобы помочь людям в приготовлении праздничной индейки. Как-то ей звонит отец-одиночка Джон и между ними зарождаются теплые отношения.
Новые рождественские фильмы (фото: Кинориум)
Рождественский репортаж
В центре сюжета находится Мэри Ромеро, умелый и целеустремленный репортер, известная своим критическим подходом и стойкостью в поиске правды. Ее журналистская карьера полна сенсационных статей и глубоких разоблачений, но однажды Мэри получает задание написать праздничную статью о небольшой фабрике игрушек в уединенном городке.
Новые рождественские фильмы (фото: Кинориум)
Джинн
Сказочная комедия о трудоголике, который обращается за помощью к волшебному джину, чтобы вернуть свою семью перед Рождеством.
Новые рождественские фильмы (фото: Кинориум)
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