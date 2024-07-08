6 найкращих звичок після тренування, щоб швидко відновити сили та м'язи

Відпочинок

Після виснажливого тренування вкрай важливо розслабитися. Коротка прогулянка або легка розтяжка можуть поступово знизити частоту серцевих скорочень і запобігти болю в м’язах.

Після важкого тренування важливо поступово повернути частоту серцевих скорочень і нервову систему до рівня, який був до тренування.

Виконуйте п’ять-десять хвилин рухів низької інтенсивності, таких як ходьба або розтяжка після тренування, щоб повернути своє тіло до гомеостазу.

Білок

М’язам для росту потрібен білок. Протеїновий коктейль, порція грецького йогурту або трохи нежирної курки можуть прискорити відновлення та ріст м’язів.

В ідеалі потрібно споживати білок протягом двох годин після тренування. Крім того, переконайтеся, що принаймні 30% калорій, які ви споживаєте щодня, складаються з білка, щоб сприяти зростанню м’язів.

Вуглеводи

Вуглеводи розщеплюються на глюкозу, яка відіграє важливу роль у синтезі м’язового білка.

Вуглеводи живлять організм і дають енергію м’язам для тренувань. Перед тренуванням перекусіть 40-50 г з високим вмістом вуглеводів, щоб підживити м’язи.

Важливість сну

Сон - це час, коли тіло може розслабитися і відновитись. Без належного сну ваше тіло руйнується швидше, ніж може відновитися.

Нестача сну може підвищити рівень стресу та негативно вплинути на гормони, енергію та когнітивні функції. Прагніть спати не менше восьми годин і лягайте спати не пізніше 10 вечора.

Розтягнення

Лише кілька хвилин розтяжки після тренування можуть полегшити біль у м’язах. Розтяжка допомагає запобігти напруженню м’язів після тренування. Це також хороший рух низької інтенсивності, який сприяє припливу крові до м’язів для доставки поживних речовин.

Сауна

Сауни можуть сприяти розслабленню, посилити кровообіг і прискорити відновлення м’язів. Тепло сауни допомагає розслабити м’язи та прискорити відновлення.

Ходіння у сауни перед тренуванням може допомогти швидше розігріти тіло та запобігти виникненню болю після тренування. Тривалість сеансів у сауні не повинно перевищувати 30 хвилин, щоб вони не викликали надмірного стресу у вашому тілі.