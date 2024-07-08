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6 лучших привычек после тренировки, чтобы быстро восстановить силы и мышцы

Какие привычки помогут восстановить мышцы после тренировки (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время тренировки организм очень истощается, поэтому нужно выполнить правильные действия, чтобы восстановить мышцы и запас энергии. Также после тренировки должен быть верный рацион, обеспечивающий организм достаточным количеством энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Отдых

После изнурительной тренировки крайне важно расслабиться. Короткая прогулка или легкая растяжка могут постепенно снизить частоту сердечных сокращений и предотвратить боли в мышцах.

После тяжелой тренировки важно постепенно вернуть частоту сердечных сокращений и нервную систему к уровню, который был до тренировки.

Делайте пять-десять минут движений низкой интенсивности, таких как ходьба или растяжка после тренировки, чтобы вернуть свое тело к гомеостазу.

Белок

Мышцам для роста нужен белок. Протеиновый коктейль, порция греческого йогурта или чуть-чуть нежирной курицы могут ускорить восстановление и рост мышц.

В идеале нужно употреблять белок в течение двух часов после тренировки. Кроме того, убедитесь, что по крайней мере 30% калорий, которые вы ежедневно потребляете, состоят из белка, чтобы способствовать росту мышц.

Углеводы

Углеводы расщепляются на глюкозу, играющую важную роль в синтезе мышечного белка.

Углеводы питают организм и дают энергию мышцам для тренировок. Перед тренировкой перекусите 40-50 г с высоким содержанием углеводов, чтобы подкормить мышцы.

Важность сна

Сон - это время, когда тело может расслабиться и восстановиться. Без должного сна ваше тело разрушается быстрее, чем может восстановиться.

Недостаток сна может повысить уровень стресса и негативно повлиять на гормоны, энергию и когнитивные функции. Старайтесь спать не менее восьми часов и ложитесь спать не позже 10 вечера.

Растяжение

Лишь несколько минут растяжки после тренировки могут облегчить боли в мышцах. Растяжка помогает предотвратить напряжение мышц после тренировки. Это также хорошее движение низкой интенсивности, способствующее притоку крови к мышцам для доставки питательных веществ.

Сауна

Сауны могут способствовать расслаблению, усилить кровообращение и ускорить восстановление мышц. Тепло сауны помогает расслабить мышцы и ускорить восстановление.

Ходение в сауны перед тренировкой может помочь быстрее разогреть тело и предотвратить возникновение боли после тренировки. Продолжительность сеансов в сауне не должна превышать 30 минут, чтобы они не вызывали чрезмерного стресса в вашем теле.

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