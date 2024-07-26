6 найкращих ігрових приставок для геймерів у 2024 році

PlayStation 5

Краща ігрова консоль на сьогоднішній день - PlayStation 5. Консоль Sony замінила PlayStation 4 в 2020 році і, незважаючи на проблеми з поставками, продовжує шлях до того, щоб стати ігровою консоллю всіх часів, що продається.

PS5 підтримує гру в роздільній здатності 4K з частотою 120 кадрів за секунду. Тривимірний звук також посилює враження будь-якої гри. PS5 також дуже тиха, хоча диск може шуміти під час попереднього завантаження гри.

Секретною зброєю консолі Sony є інноваційний контролер DualSense, який забезпечує унікальний досвід для геймерів завдяки тактильній віддачі, адаптивним тригерам, реактивному підсвічуванню, сенсорній панелі та вбудованому мікрофону.

Контролер DualSense робить ігри по-справжньому особливими. Більше того, всі функції можна налаштувати або вимкнути.

Ексклюзивні ігри для PS5 включають God of War Ragnarök, Marvel's Spider-Man 2, Horizon Forbidden West і Helldivers 2. Власники PS5, які підписуються на сервіс підписки PS Plus від Sony, отримують щомісячні безкоштовні ігри, безкоштовні ремастери ігор та для преміум-членів доступ до колекцій безкоштовних ігор.

PlayStation 5 також випускається у двох версіях: стандартна модель і дешевша PS5 Digital Edition, в якій відсутній дисковод. Крім відсутності дисковода Blu-ray, Digital Edition така ж, і в міру переходу до повністю цифрових випусків це хороший варіант отримати PS5 трохи дешевше.

PlayStation 5 (фото: Future)

Xbox Series X

Ця консоль вважається найкращим співвідношенням ціни та якості. За продуктивністю вона відповідає PS5, що робить її швидше інвестицією, ніж Nintendo Switch OLED або Lite, проте Xbox має Game Pass.

Xbox Game Pass - це одкровення, яке змусило PS5 наздоганяти його вже кілька років. По суті, за 14,99 доларів на місяць ви отримуєте тисячі ігор Xbox, включаючи релізи в день виходу, такі як Starfield та майбутні Indiana Jones and the Great Circle та Hellblade 2.

Ви також отримуєте класику від Xbox, Xbox 360 та Xbox One, а також інді-ігри та вибір з колекцій Ubisoft та EA. З точки зору вартості, зараз немає нічого подібного до Game Pass, і Xbox Series X - найкращий спосіб його використовувати.

Xbox Series X також здатний на гру в 4K з високою частотою кадрів для деяких з найбільш вражаючих графічних ігор, які можна купити прямо зараз. Хоча ця консоль і відмінна, але не має такого контролера як DualSense, а її дизайн інтерфейсу здається застарілим.

Якщо ви шукаєте одну з кращих ігрових консолей усіх часів з доступом до бібліотеки приголомшливих ігор, то Xbox Series X - відмінний варіант, їй просто не вистачає деяких розумніших функцій PlayStation 5.

Xbox Series X (фото: Future)

Nintendo Switch OLED

Nintendo Switch OLED - це оновлена і покращена версія Nintendo Switch, однієї з найпопулярніших консолей усіх часів.

Внутрішньо Switch OLED залишається таким самим, як стандартний Switch, тобто він має процесор Nvidia Custom Tegra X1 і 4 ГБ оперативної пам'яті, що забезпечує хорошу продуктивність в іграх, але не на рівні PS5 або Xbox Series X.

Головна зміна для Switch OLED - це більший 7-дюймовий дисплей, який забезпечує яскравіший білий і глибший чорний колір.

OLED-екран - це диво краси, яке гарантує, що ігри з бібліотеки Switch будуть яскравішими, ніж раніше. Є можливість перейти в стандартний режим, який повертає кольори до класичних рівнів Switch.

Консоль все ще відображається з роздільною здатністю 720p і виводить зображення з роздільною здатністю 1080p, що трохи розчаровує. Здається, хоча Switch є повноцінною дворежимною консоллю, її портативні можливості є тим, де модель OLED сяє.

Ця модель має перероблений "звивистий" дизайн, що робить її приємнішим тримати в руках протягом тривалого часу, а нова внутрішня пам'ять на 64 ГБ дозволяє зберігати більше ігор Switch для подорожей.

Switch має фантастичний каталог одних з кращих ігор, коли-небудь створених, включаючи Zelda: Tears of the Kingdom, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate та Super Mario Odyssey. Є бібліотека відмінних інді-ігор, а підписка Nintendo Online відкриває класичні ігри для NES, SNES і Game Boy Color.

Nintendo Switch OLED (фото: Future)

Valve Steam Deck

Steam Deck від Valve - це Святий Грааль портативних консолей - він дозволяє грати в останні ігри для ПК на ходу.

Він більший і важчий за Nintendo Switch, але вміщує в собі всілякі високопродуктивні функції, такі як топовий графічний процесор і процесор AMD для потужності, сенсорні панелі, гіроскопічне управління і багато іншого.

Ідея полягає в тому, що ви можете взяти свою колекцію ПК в дорогу, і з класним 800p дисплеєм (є також нова модель OLED) і підтримкою 30 і 60 кадрів на секунду Valve Steam Deck працює добре, хоча затятим геймерам на ПК може не сподобатися зниження якості.

Проте портативна консоль підтримує понад 3 000 ігор, і ще більше можна запустити з деякими зусиллями.

Steam Deck вражає і може запускати останні та найкращі ігри для ПК, включаючи найбільші хіти 2022 року, такі як Elden Ring, але ігри не створені для Steam Deck будуть запускатися з труднощами.

Це тонка відмінність, тому що ігри, створені для Nintendo Switch, розроблені для його керування, тоді як на Steam Deck вам потрібно буде витратити час на керування.

Термін служби батареї складає дві години для гри, якщо ви не відстежуватимете і налаштовуватимете налаштування кожної гри - Steam Deck навряд чи можна назвати пристроєм "підключи та грай".

Steam Deck також важкий і галасливий, вентилятор дійсно працює понаднормово, щоб охолодити пристрій.

Valve Steam Deck (фото: Future)

Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch Lite, як випливає з назви, є легшою версією Switch OLED. Вона також дешевша і трохи менша, а каталог пропонує сімейні ігри, такі як Animal Crossing: New Horizons та інші.

Switch Lite по суті є версією Switch, але її не можна підключити до телевізора, і вона має вбудовані контролери Joy-Con, тому вона не може запускати всі ігри Nintendo, наприклад, Mario Party не працюватиме на Switch Lite. З іншого боку, у Switch Lite більш тривалий час автономної роботи.

Nintendo створила одні з найкращих портативних консолей усіх часів, включаючи культовий Game Boy і двоекранний Nintendo DS, тому не дивно, що вона створила блискучу портативну консоль із Switch Lite.

Якщо ви хочете насолоджуватися іграми Switch всією сім'єю, то модель OLED ідеально підходить, але якщо у вас є дитина, яка хоче свою власну ігрову консоль, і вам потрібно переконатися, що у нього будуть вікові ігри, модель Lite - відмінний вибір.

Nintendo Switch Lite (фото: Future)

Evercade EXP

Evercade EXP вважається найкращою ретро-ігровою консоллю, яку можна купити прямо зараз. Це не міні-репліка, як інші ретро-консолі, наприклад, нова Atari 400 Mini, і вона не призначена тільки для гри в старі ігри, як Atari 2600+.

Evercade EXP відтворює колекції класичних ігор епох 8, 16 та 32 біт, а також нові інді-ігри та сучасні ретро-подібні ігрові колекції.

Це багатство ігор, часто недорогих, з колекціями, що містять від шести до восьми ігор, є чудовим способом поринути у ретро-ігри.

Evercade EXP можна підключити до телевізора, тому це не просто портативна консоль. Режим TATE цікавий - перетворення консолі на вертикальну систему для класичних шутерів, але може здатися трохи трюком, так як кнопки розташовані досить близько один до одного.

В цілому, Evercade EXP - ідеальна ретро-консоль, і вона має чудове співвідношення ціни та якості; консоль поставляється зі встановленими 18 іграми Capcom, включаючи Final Fight, Ghouls'n Ghosts та Strider; а спеціальний комплект включає колекцію IREM Arcade 1, картридж із класичними аркадними іграми 80-х років, включаючи R-Type.

Evercade EXP (фото: Future)