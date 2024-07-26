6 лучших игровых приставок для геймеров в 2024 году

PlayStation 5

Лучшая игровая консоль на сегодняшний день - PlayStation 5. Консоль Sony заменила PlayStation 4 в 2020 году и, несмотря на проблемы с поставками, продолжает путь к тому, чтобы стать самой продаваемой игровой консолью всех времен.

PS5 поддерживает игру в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду. Трехмерный звук также усиливает впечатления от любой игры. PS5 также очень тихая, хотя диск может шуметь при предварительной загрузке игры.

Секретным оружием консоли Sony является инновационный контроллер DualSense, который обеспечивает уникальный опыт для геймеров благодаря тактильной отдаче, адаптивным триггерам, реактивной подсветке, сенсорной панели и встроенному микрофону.

Контроллер DualSense делает игры по-настоящему особенными. Более того, все его функции можно настроить или отключить.

Эксклюзивные игры для PS5 включают God of War Ragnarök, Marvel's Spider-Man 2, Horizon Forbidden West и Helldivers 2. Владельцы PS5, которые подписываются на сервис подписки PS Plus от Sony, получают ежемесячные бесплатные игры, бесплатные ремастеры игр и для премиум-членов доступ к коллекциям бесплатных игр.

PlayStation 5 также выпускается в двух версиях: стандартная модель и немного более дешевая PS5 Digital Edition, в которой отсутствует дисковод. Помимо отсутствия дисковода Blu-ray, Digital Edition такая же, и по мере перехода к полностью цифровым выпускам это хороший вариант получить PS5 немного дешевле.

PlayStation 5 (фото: Future)

Xbox Series X

Эта консоль считается лучшим соотношением цены и качества. По производительности она соответствует PS5, что делает ее скорее инвестицией, чем Nintendo Switch OLED или Lite, однако у Xbox есть Game Pass.

Xbox Game Pass - это откровение, которое заставило PS5 догонять его уже несколько лет. По сути, за 14,99 долларов в месяц вы получаете тысячи игр Xbox, включая релизы в день выхода, такие как Starfield и предстоящие Indiana Jones and the Great Circle и Hellblade 2.

Вы также получаете классику от Xbox, Xbox 360 и Xbox One, а также инди-игры и выбор из коллекций Ubisoft и EA. С точки зрения стоимости, сейчас нет ничего подобного Game Pass, и Xbox Series X - лучший способ его использовать.

Xbox Series X также способен на игру в 4K с высокой частотой кадров для некоторых из самых впечатляющих графически игр, которые можно купить прямо сейчас. Хотя эта консоль и отличная, но не имеет такого контроллера, как DualSense, а ее дизайн интерфейса кажется устаревшим.

Если вы ищете одну из лучших игровых консолей всех времен с доступом к библиотеке потрясающих игр, то Xbox Series X - отличный вариант, ей просто не хватает некоторых более умных функций PlayStation 5.

Xbox Series X (фото: Future)

Nintendo Switch OLED

Nintendo Switch OLED - это обновленная и улучшенная версия Nintendo Switch, одной из самых продаваемых консолей всех времен.

Внутренне Switch OLED остается таким же, как стандартный Switch, то есть он имеет процессор Nvidia Custom Tegra X1 и 4 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает хорошую производительность в играх, но не на уровне PS5 или Xbox Series X.

Главное изменение для Switch OLED - это больший 7-дюймовый дисплей, который обеспечивает более яркий белый и более глубокий черный цвет.

OLED-экран - это чудо красоты, которое гарантирует, что игры из библиотеки Switch будут ярче, чем раньше. Есть возможность переключиться в стандартный режим, который возвращает цвета к классическим уровням Switch.

Консоль все еще отображается с разрешением 720p и выводит изображение с разрешением 1080p, что немного разочаровывает. Кажется, хотя Switch является полноценной двухрежимной консолью, ее портативные возможности являются тем, где модель OLED сияет.

Эта модель имеет переработанный "извилистый" дизайн, что делает ее приятнее держать в руках в течение длительного времени, а новая внутренняя память на 64 ГБ позволяет хранить больше игр Switch для путешествий.

Switch имеет фантастический каталог одних из лучших игр, когда-либо созданных, включая Zelda: Tears of the Kingdom, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate и Super Mario Odyssey. Есть библиотека отличных инди-игр, а подписка на Nintendo Online открывает классические игры для NES, SNES и Game Boy Color.

Nintendo Switch OLED (фото: Future)

Valve Steam Deck

Steam Deck от Valve - это Святой Грааль портативных консолей - он позволяет играть в последние игры для ПК на ходу.

Он больше и тяжелее Nintendo Switch, но вмещает в себя всевозможные высокопроизводительные функции, такие как топовый пользовательский графический процессор и процессор AMD для мощности, сенсорные панели, гироскопическое управление и многое другое.

Идея заключается в том, что вы можете взять свою коллекцию ПК в дорогу, и с классным 800p дисплеем (есть также новая модель OLED) и поддержкой 30 и 60 кадров в секунду Valve Steam Deck работает хорошо, хотя заядлым геймерам на ПК может не понравиться понижение качества.

Тем не менее, портативная консоль поддерживает более 3 000 игр, и еще больше можно запустить с некоторыми усилиями.

Steam Deck впечатляет и может запускать последние и лучшие игры для ПК, включая самые большие хиты 2022 года, такие как Elden Ring, но игры не созданы для Steam Deck, будут запускаться с трудностями.

Это тонкое различие, так как игры, созданные для Nintendo Switch, разработаны для его управления, в то время как на Steam Deck вам нужно будет потратить время на настройку управления.

Срок службы батареи составляет два часа для игры, если вы не будете отслеживать и настраивать настройки каждой игры - Steam Deck вряд ли можно назвать устройством "подключи и играй".

Steam Deck также тяжелый и шумный, вентилятор действительно работает сверхурочно, чтобы охладить устройство.

Valve Steam Deck (фото: Future)

Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch Lite, как следует из названия, является более легкой версией Switch OLED. Она также дешевле и немного меньше, а каталог предлагает семейные игры, такие как Animal Crossing: New Horizons и другие.

Switch Lite по сути является версией Switch, но ее нельзя подключить к телевизору, и у нее есть встроенные контроллеры Joy-Con, поэтому она не может запускать все игры Nintendo, например, Mario Party не будет работать на Switch Lite. С другой стороны, у Switch Lite более длительное время автономной работы.

Nintendo создала одни из лучших портативных консолей всех времен, включая культовый Game Boy и двухэкранный Nintendo DS, поэтому неудивительно, что она создала блестящую портативную консоль с Switch Lite.

Если вы хотите наслаждаться играми Switch всей семьей, то модель OLED идеально подходит, но если у вас есть ребенок, который хочет свою собственную игровую консоль, и вам нужно убедиться, что у него будут возрастные игры, то модель Lite - отличный выбор.

Nintendo Switch Lite (фото: Future)

Evercade EXP

Evercade EXP считается лучшей ретро-игровой консолью, которую можно купить прямо сейчас. Это не мини-реплика, как другие ретро-консоли, например, новая Atari 400 Mini, и она не предназначена только для игры в старые игры, как Atari 2600+.

Evercade EXP воспроизводит коллекции классических игр эпох 8, 16 и 32 бит, а также новые инди-игры и современные ретро-подобные игровые коллекции.

Это богатство игр, часто недорогих, с коллекциями, содержащими от шести до восьми игр, является отличным способом погрузиться в ретро-игры.

Evercade EXP можно подключить к телевизору, так что это не просто портативная консоль. Режим TATE интересен - превращение консоли в вертикальную систему для классических шутеров, но может показаться немного трюком, так как кнопки расположены довольно близко друг к другу.

В целом, Evercade EXP - идеальная ретро-консоль, и она обладает превосходным соотношением цены и качества; консоль поставляется с предустановленными 18 играми Capcom, включая Final Fight, Ghouls 'n Ghosts и Strider; а специальный комплект включает коллекцию IREM Arcade 1, картридж с классическими аркадными играми 80-х годов, включая R-Type.

Evercade EXP (фото: Future)