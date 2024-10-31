6 молитов для щастя та успіху на кожен день

Отче наш

Отче наш, що єси на небесах! Да святиться ім’я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам день, і вибач нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у іскушение, але визволи нас від лукавого. Амінь.

Молитва до Святого Духа

Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповнюєш, скарбі добрий і життя подателю, прийди і всілись у нас, і очисти серця наші від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Символ віри

Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, народженого від Отця перше всіх віків. Світло від Світла, Бога істинного від Бога істинного, народженого, а не створеного, єдиносущного з Отцем. Через Нього все сталося. Він заради нас, людей, і для нашого спасіння зійшов з небес і втілився від Духа Святого і Діви Марії і став чоловіком. І розп’ятий був за нас при Понтійському Пілаті, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день, згідно з Писанням. І піднісся на небо, і сидіти праворуч Отця. І знову прийде зі славою судити живих і мертвих, і Його Царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа, Животворчого, що від Отця і Сина походить, що з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків. Вірую в Єдину, Святу, Соборну та Апостольську Церкву. Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Сподіваюсь воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.

Молитва Пресвятої Богородиці

Богородиці Діво, радуйся, Благодатна! Господь з тобою, благословенна ти між жонами, благословенний плід утроби твоєї, бо породила ти Спаса душ наших.

Молитва Ангелу Хранителю

Ангеле Божий, хранителю мій святий, за життя моє грішне молися до Бога, щоб Він мене, грішного, зберегти від всякого зла і дати мені життя мирний і безгрішний, щоб я міг після смерті бездоганно перейти до Царства Небесного, де Ти, Ангеле Божий, предстоиш перед престолом Святої Слави. Амінь.

Молитва за померлих на кожен день

Пам’яни, Господи, душу раба Твого/Твоєї (ім’я померлого), і прости йому/їй всі провини його/її, вільні і невільні, чи то думкою, чи словом, чи ділом, свідомі чи несвідомі, але з великої милості Твоєї та безлічі щедрот Твоїх полегши і прости всі гріхи його/її та осіли його/її зі святими Твоїми, де немає ні хвороби, ні печалі, ні зітхання, а життя нескінченне.

Господи, даруй йому/їй вічний спокій і світло Твого обличчя да сяє йому/їй. Нехай спочиває душа його/її зі світом. Амінь.