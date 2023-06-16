6 масок для обличчя з продуктів, які є на кожній кухні

Якщо хочеться влаштувати невеликі спа-процедури, то можна заглянути у свій холодильник. Все тому, що там можна знайти корисні продукти не тільки для шлунка, але і для обличчя.
Які маски для обличчя можна зробити з продуктів, які є в холодильнику - читайте на Styler нижче.
Щоб покращити мікроциркуляцію та наситити шкіру обличчя протеїнами, знадобляться яєчні білки.
Необхідно білок відділити від жовтка та збити його в пінку. Отриманий засіб нанесіть на шкіру та змийте через 10 хвилин.
Така маска буде особливо ефективною для сухої шкіри. Необхідно змішати м’якоть половини авокадо і 1 ч. л. меду.
Авокадо зволожить шкіру та забезпечить антибактеріальну дію.
Такий овоч добре зволожує шкіру та позитивно на неї впливає. Щоб зробити маску, потрібно натерти моркву на терці і змішати із сирим жовтком. Потім нанесіть на шкіру на 10 хв. і змийте теплою водою.
Прибрати чорні цятки зі шкіри можна за допомогою м'якого пілінгу для сухої і чутливої шкіри. Змішайте по 1 с. л. манної крупи та мелених вівсяних пластівців, додайте 2 ч. л. сметани, 1 ч. л. оливкової олії і яєчний жовток.
Суміш нанесіть на шкіру та залиште на 15 хвилин. За цей час маска повинна підсушитися. Після цього змийте теплою водою.
Щоб шкіра довше залишалася еластичною і молодою, можна вдома зробити маску зі сметани і куркуми. Для цього потрібно змішати пів ч. л. спеції з 2 с. л. сметани.
Таку маску варто наносити перед сном.
Щоб зробити шкіру матовою, можна використати маску з квасолі. Замочіть білу квасолю на ніч, а на ранок перетріть її в пюре, додавши в суміш 1 с. л. оливкової олії та 1 ч. л. лимонного соку.
Перш ніж використовувати такі маски, важливо знати:
Раніше ми повідомляли, які помилки призводять до передчасного старіння шкіри.
Також ми називали засоби для макіяжу, якими не можна користуватись в холодну пору року.