Взрывчатку в "ковидных" больницах Харькова не нашли. Полиция ищет "минеров"
Информация о минировании "ковдиных" больниц и супермаркета в Харькове не подтвердилась. Правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов, начат поиск анонимных "минеров".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Правоохранители осмотрели 11 тысяч квадратных метров помещений, почти 14 тысяч квадратных метров прилегающей территории. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что после поступления сигнала о минировании семи больниц и одного из городских супермаркетов по адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Эвакуация персонала и посетителей учреждений не проводилась.
Решается вопрос об открытии уголовного производства. Устанавливаются причастные к анонимному сообщению о минировании.
Фото: в Харькове проверяли информацию о минировании "ковидных" больниц (facebook.com/police.kharkov)
Напомним, днем 9 октября в полицию поступило сообщение о минировании семи "ковидных" больниц и одного из супермаркетов.