6 легких вправ, які допоможуть почуватися молодше та енергійне

З віком тіло природним чином змінюється, втрачається сила м'язів, порушується рівновага та знижується гнучкість. Залишатися активним та виглядати молодше можна за допомогою простих вправ, які варто виконувати регулярно.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Цей легкий рух покращує гнучкість хребта та зменшує скутість у спині, що робить його чудовою вправою для тих, хто має справу з напруженістю в суглобах або дискомфортом у попереку.
Розтяжка також покращує поставу, збільшуючи рухливість хребта.
З віком сила стопи та щиколотки може зменшуватися, що призводить до проблем з рівновагою та підвищеного ризику падінь. Підйоми п’ят стоячи допомагають створити стабільність гомілок, покращуючи кровообіг і зміцнюючи м’язи.
Присідання є однією з найкращих вправ для підтримки сили нижньої частини тіла, але для деяких людей вони можуть бути важкими. Використання стільця як опори робить цей рух більш доступним, водночас опрацьовуючи основні м’язи ніг і сідниць.
Зміцнення цих м’язів покращує рухливість і зменшує навантаження на коліна та поперек.
Старіння часто призводить до зниження рухливості хребта, що може призвести до скутості та дискомфорту в спині. Скручування хребта сидячи допомагає підтримувати гнучкість хребта, одночасно знімаючи напругу в нижній частині спини, що робить його чудовою вправою для покращення загальної якості рухів.
Сідничний міст є важливим рухом для зміцнення преса, нижньої частини спини та стегон. Це також допомагає протидіяти наслідкам тривалого сидіння, активуючи сідничні м’язи та покращуючи поставу.
Ця вправа чудово підходить для покращення рухливості стегна, зменшення болю в нижній частині спини та підтримки міцності м’яза тіла з віком.
Рівновага природним чином погіршується з віком, що збільшує ризик падінь і травм. Вправа на баланс однієї ноги зміцнює стабілізуючі м’язи ніг, допомагаючи покращити загальну стабільність і координацію.
Регулярне виконання цього руху покращує здатність залишатися стійким на ногах, зменшуючи ймовірність спіткнутися та впасти.
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