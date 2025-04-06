6 квітня - стресовий день. Як вберегтися від негативу і що робити цієї неділі

Прогноз астропогоди на 6 квітня

"Стресовий період, критичний день, енергетика доби негативно впливає на людину. Можливі тривоги, страхи, похмурі думки, легко піддатися ілюзіям, обману, спокусам. Проявлені егоїзм і гординя призведуть до плачевних наслідків. Не проявляйте негативні емоції. Уважно ставтесь до інформації, яку отримуєте", - радить Соловйова.

"Кращий захист – духовна гармонія та рівновага. Трансформуйте свої страхи на позитивні якості за допомогою методів психокорекції. Завершуйте поточні справи, займайтесь рутинною працею. Пробачайте тих, хто вас образив. Період пов’язаний із захистом справедливості, боротьбою з темними силами. Відкладіть на інший день хатнє прибирання. Утримайтесь від сексуальних практик. Корисні баня, сауна, водні процедури", - додала вона.

Символічним управителем 6 квітня є Сонце. Через загальний фон доби, зазначила астролог, краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди.

Можна підсилити сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, застосовуючи символи денного світила (соняшник, лев), носити прикраси з золота, поласувати апельсинами.

"З 16:34, 6 квітня, до 16:57, 7 квітня за київським часом, Сонце буде у королівському градусі Овну. Планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей. Цей градус в Овні наділяє мирним та доброзичливим характером, сміливістю, безстрашністю та відвагою. Він символізує успішні починання та шляхетність", - розповіла Соловйова.

"Градус ставить людей перед вибором: діяти активно чи не братися за проект. Необхідно зсередини генерувати та підтримувати у собі стани щастя, радості, задоволеності, щедрості аби реалізувати усі позитивні можливості такого положення", - також пояснила вона.

Окрім цього, 6 квітня, з 18:45 до 20:36 за київським часом Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде знаходитись у королівському градусі Лева.

"Це градуси оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті. Основні характеристики цього градусу у Леві: мудрість, винятковість, мужність, гуманність, фізична та моральна сила. Додається творча складова, тому тим, хто займається мистецтвом чи пов'язаний із публічними виступами, допомагає успішністю та неймовірним везінням. Градус надає імпозантності, величності та королівського умиротворення", - зазначила астролог.