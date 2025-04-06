6 апреля - стрессовый день. Как уберечься от негатива и что делать в это воскресенье

Астрологический период на 6 апреля обещает сюрпризы - приятные и не очень. В воскресенье наступает день Солнца, проверок на прочность и королевских градусов - событий будет немало.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева сделала полный прогноз на сегодня.
"Стрессовый период, критический день, энергетика суток негативно влияет на человека. Возможны тревоги, страхи, мрачные мысли, легко поддаться иллюзиям, обману, соблазнам. Проявленные эгоизм и гордыня приведут к плачевным последствиям. Не проявляйте негативные эмоции. Внимательно относитесь к информации, которую получаете", - советует Соловьева.
"Лучшая защита - духовная гармония и равновесие. Трансформируйте свои страхи в положительные качества с помощью методов психокоррекции. Завершайте текущие дела, занимайтесь рутинной работой. Прощайте тех, кто вас обидел. Период связан с защитой справедливости, борьбой с темными силами. Отложите на другой день домашнюю уборку. Воздержитесь от сексуальных практик. Полезны баня, сауна, водные процедуры", - добавила она.
Символическим управителем 6 апреля является Солнце. Из-за общего фона суток, отметила астролог, лучше не начинать новые дела, которые касаются действия дневного светила: досуг с детьми, разнообразные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения.
Можно усилить солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, применяя символы дневного светила (подсолнух, лев), носить украшения из золота, полакомиться апельсинами.
"С 16:34, 6 апреля, до 16:57, 7 апреля по киевскому времени, Солнце будет в королевском градусе Овна. Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны существенно влиять на людей. Этот градус в Овне наделяет мирным и доброжелательным характером, смелостью, бесстрашием и отвагой. Он символизирует успешные начинания и благородство", - рассказала Соловьева.
"Градус ставит людей перед выбором: действовать активно или не браться за проект. Необходимо изнутри генерировать и поддерживать в себе состояния счастья, радости, удовлетворенности, щедрости - чтобы реализовать все положительные возможности такого положения", - также пояснила она.
Кроме этого, 6 апреля, с 18:45 до 20:36 по киевскому времени Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет находиться в королевском градусе Льва.
"Это градусы оптимизма, радости, ожидания и получения чуда в жизни. Основные характеристики этого градуса во Льве: мудрость, исключительность, мужество, гуманность, физическая и моральная сила. Добавляется творческая составляющая, поэтому тем, кто занимается искусством или связан с публичными выступлениями, помогает успешностью и невероятным везением. Градус придает импозантности, величественности и королевского умиротворения", - отметила астролог.
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