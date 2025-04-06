6 апреля - стрессовый день. Как уберечься от негатива и что делать в это воскресенье

Прогноз астропогоды на 6 апреля

"Стрессовый период, критический день, энергетика суток негативно влияет на человека. Возможны тревоги, страхи, мрачные мысли, легко поддаться иллюзиям, обману, соблазнам. Проявленные эгоизм и гордыня приведут к плачевным последствиям. Не проявляйте негативные эмоции. Внимательно относитесь к информации, которую получаете", - советует Соловьева.

"Лучшая защита - духовная гармония и равновесие. Трансформируйте свои страхи в положительные качества с помощью методов психокоррекции. Завершайте текущие дела, занимайтесь рутинной работой. Прощайте тех, кто вас обидел. Период связан с защитой справедливости, борьбой с темными силами. Отложите на другой день домашнюю уборку. Воздержитесь от сексуальных практик. Полезны баня, сауна, водные процедуры", - добавила она.

Символическим управителем 6 апреля является Солнце. Из-за общего фона суток, отметила астролог, лучше не начинать новые дела, которые касаются действия дневного светила: досуг с детьми, разнообразные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения.

Можно усилить солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, применяя символы дневного светила (подсолнух, лев), носить украшения из золота, полакомиться апельсинами.

"С 16:34, 6 апреля, до 16:57, 7 апреля по киевскому времени, Солнце будет в королевском градусе Овна. Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны существенно влиять на людей. Этот градус в Овне наделяет мирным и доброжелательным характером, смелостью, бесстрашием и отвагой. Он символизирует успешные начинания и благородство", - рассказала Соловьева.

"Градус ставит людей перед выбором: действовать активно или не браться за проект. Необходимо изнутри генерировать и поддерживать в себе состояния счастья, радости, удовлетворенности, щедрости - чтобы реализовать все положительные возможности такого положения", - также пояснила она.

Кроме этого, 6 апреля, с 18:45 до 20:36 по киевскому времени Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет находиться в королевском градусе Льва.

"Это градусы оптимизма, радости, ожидания и получения чуда в жизни. Основные характеристики этого градуса во Льве: мудрость, исключительность, мужество, гуманность, физическая и моральная сила. Добавляется творческая составляющая, поэтому тем, кто занимается искусством или связан с публичными выступлениями, помогает успешностью и невероятным везением. Градус придает импозантности, величественности и королевского умиротворения", - отметила астролог.