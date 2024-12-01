6 країн, де вас можуть обікрасти навіть поліцейські. Туди краще не їхати!

Мексика

Мексика відома своєю криміногенною ситуацією, де поліція часто виявляється замішаною в корупційних схемах. Туристи можуть бути втягнуті в різні неприємності, від фальшивих штрафів до погроз.

У деяких регіонах Мексики правоохоронці не рідко вимагають хабарі за "послуги" або навіть створюють ситуації для того, щоб отримати гроші від мандрівників.

Окрім того, поліція може бути нечутливою до випадків насильства чи злочинів проти туристів. Відомо, що мандрівники часто стають жертвами злочинних угруповань, що мають підтримку серед деяких представників поліції. Тому важливо бути особливо обережними і уникати контактів із правоохоронцями.

Філіппіни

На Філіппінах корупція в поліції - це системна проблема, і багато туристів ставали жертвами неправомірних дій. Поліція може брати хабарі за невеликі порушення або створювати ситуації, щоб туристи були змушені платити.

Крім того, існує високий рівень насильства, і навіть заступники правоохоронців іноді безкарно залучаються до злочинних угруповань. У великих містах, таких як Маніла, туристи можуть стикатися з шахрайствами, де місцева поліція бере участь у схемах обману.

Це може призвести до затримань без підстав або на базі фальшивих звинувачень. Враховуючи це, туристам на Філіппінах слід бути дуже обережними в усіх ситуаціях.

У багатьох країнах поліція не дотримується суворих моральних норм (зображення: Pixabay.com)

Індія

Індія - країна з високим рівнем корупції серед правоохоронців. Відомо, що поліція нерідко приймає хабарі за закриття справ або за невтручання в правопорушення, що стосуються іноземців. Туристи можуть стикатися з несправедливими арештами або допитами, і в таких випадках важливо мати з собою необхідні документи та дотримуватись місцевих законів.

Поліція часто не реагує на випадки насильства або пограбувань туристів, якщо вони не мають грошей на "вирішення питання". У деяких регіонах країни, таких як Делі чи Мумбаї, рівень злочинності досить високий, і туристи стають мішенню для шахраїв, які можуть бути підтримані правоохоронцями.

Єгипет

У Єгипті туристи можуть зіткнутися з корумпованою поліцією, яка зазвичай активно використовує свою владу для отримання хабарів. Правоохоронці можуть створювати фальшиві ситуації, щоб змусити туристів платити за "порушення", яких насправді не було.

Крім того, поліція може без попередження затримати мандрівників під час перевірки документів. Більшість туристичних місць в Єгипті, таких як Шарм-ель-Шейх чи Каїр, мають значний рівень злочинності, і корупція серед поліції стає причиною того, що туристи не завжди отримують належну допомогу в разі пограбування чи інших неприємностей.

Рекомендується уникати суперечок з поліцією, оскільки місцеві правоохоронці часто вважають себе вище закону. Туристам слід бути готовими до того, що будь-який контакт з поліцією може стати потенційною загрозою.

Якщо у туриста виникли проблеми з місцевою поліцією, то це може вести до великих неприємностей (зображення: Pixabay.com)

Таїланд

Таїланд - ще одна країна, де корупція серед поліції створює серйозні ризики для туристів.

Поліція може затримувати іноземців за підозрою у правопорушеннях без належних доказів, зокрема на дорогах, де часто вимагають хабарі за "порушення". У туристичних зонах можуть мати місце випадки обману або вимагання грошей за виправдання порушень, яких не було.

Щобільше, місцеві правоохоронці не завжди активно реагують на випадки злочинів проти туристів, якщо це не є вигідним для них. Туристам рекомендується бути дуже обережними, особливо при контактах з поліцією, і мати при собі всі необхідні документи.

Венесуела

Венесуела - одна з найбільш корумпованих країн Латинської Америки, де поліція може бути джерелом серйозних проблем для туристів. За корупцію серед правоохоронців країна отримує численні міжнародні критики. Поліція часто вимагає хабарі, і в разі затримання туриста без вагомих причин, вони можуть зловживати своєю владою.

Окрім цього, існує високий рівень насильства та кримінальних злочинів, і поліція не завжди здатна захистити від туристів від цих загроз. У випадку скоєння злочину, туристи можуть зіткнутися з бездіяльністю або навіть погрозами від поліції.