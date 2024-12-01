6 стран, где вас могут обокрасть даже полицейские. Туда лучше не ехать!

Мексика

Мексика известна своей криминогенной ситуацией, где полиция часто оказывается замешана в коррупционных схемах. Туристы могут быть вовлечены в различные неприятности, от фальшивых штрафов до угроз.

В некоторых регионах Мексики стражи порядка нередко требуют взятки за "услуги" или даже создают ситуации для того, чтобы получить деньги от путешественников.

Кроме того, полиция может быть нечувствительна к случаям насилия или преступлений против туристов. Известно, что путешественники часто становятся жертвами преступных группировок, имеющих поддержку среди представителей полиции. Поэтому важно быть особенно осторожными и избегать контактов с милицией.

Филиппины

На Филиппинах коррупция в полиции - это системная проблема, и многие туристы становились жертвами неправомерных действий. Полиция может брать взятки за небольшие нарушения или создавать ситуации, чтобы туристы были вынуждены платить.

Кроме того, существует высокий уровень насилия, и даже заместители стражей порядка иногда безнаказанно привлекаются к преступным группировкам. В больших городах, таких как Манила, туристы могут сталкиваться с мошенничествами, где местная полиция участвует в схемах обмана.

Это может привести к задержанию без оснований или на базе фальшивых обвинений. Учитывая это, туристам на Филиппинах следует быть очень аккуратными во всех ситуациях.

Во многих странах полиция не соблюдает строгие моральные нормы (изображение: Pixabay.com)

Индия

Индия - страна с высоким уровнем коррупции среди правоохранителей. Известно, что полиция нередко принимает взятки за закрытие дел или за невмешательство в правонарушения, касающиеся иностранцев. Туристы могут сталкиваться с несправедливыми арестами или допросами, и в таких случаях важно иметь с собой необходимые документы и соблюдать местные законы.

Полиция часто не реагирует на случаи насилия или ограблений туристов, если у них нет денег на "решение вопроса". В некоторых регионах страны, таких как Дели или Мумбаи, уровень преступности достаточно высок, и туристы становятся мишенью для мошенников, которые могут быть поддержаны правоохранителями.

Египет

В Египте туристы могут столкнуться с коррумпированной полицией, обычно активно использующей свою власть для получения взяток. Правоохранители могут создавать фальшивые ситуации, чтобы заставить туристов платить за "нарушения", которых на самом деле не было.

Кроме того, полиция может без уведомления задержать путешественников во время проверки документов. Большинство туристических мест в Египте, таких как Шарм-эль-Шейх или Каир имеют значительный уровень преступности, и коррупция среди полиции становится причиной того, что туристы не всегда получают надлежащую помощь в случае ограбления или других неприятностей.

Рекомендуется избегать споров с полицией, поскольку местные правоохранители часто считают себя выше закона. Туристам нужно быть готовыми к тому, что любой контакт с полицией может стать потенциальной угрозой.

Если у туриста возникли проблемы с местной полицией, это может вести к большим неприятностям (изображение: Pixabay.com)

Таиланд

Таиланд еще одна страна, где коррупция среди полиции создает серьезные риски для туристов.

Полиция может задерживать иностранцев по подозрению в правонарушениях без доказательств, в том числе на дорогах, где часто требуют взятки за "нарушения". В туристических зонах могут иметь место случаи обмана или вымогание денег за оправдание неимущих нарушений.

Более того, местные правоохранители не всегда активно реагируют на случаи преступлений против туристов, если это не выгодно для них. Туристам рекомендуется быть очень аккуратными, особенно при контактах с полицией, и иметь при себе все необходимые документы.

Венесуэла

Венесуэла - одна из наиболее коррумпированных стран Латинской Америки, где полиция может быть источником серьезных проблем для туристов. За коррупцию среди правоохранителей страна получает многочисленные международные критики.

Кроме того, существует высокий уровень насилия и уголовных преступлений, и полиция не всегда способна оградить от туристов от этих угроз. В случае совершения преступления, туристы могут столкнуться с бездействием или даже угрозами от полиции.