6 корисних зимових фруктів, яких варто наїстися в сезон

Мандарини

Ці солодкі та соковиті фрукти - справжній символ зими. Мандарини багаті на вітамін С, який зміцнює імунну систему. Крім того, вони містять антиоксиданти та клітковину, що сприяють здоров'ю серця та травлення.

Гранати

Гранат - це джерело антиоксидантів, які захищають організм від запалень та старіння. Сік граната також покращує кровообіг і сприяє зниженню артеріального тиску. Насіння багате на вітаміни К і С, а також залізо.

Гранати дуже корисні для організму (фото: freepik.com)

Ківі

Ківі - один із найкращих фруктів для зими завдяки високому вмісту вітаміну С. Один плід містить більше добової норми цього вітаміну! Ківі також містить вітамін Е, магній та калій, що підтримують здоров'я шкіри та серця.

Включайте ківі в свій зимовий раціон (фото: freepik.com)

Апельсини

Апельсини - ще одне багате джерело вітаміну С. Вони також містять флавоноїди, які мають протизапальну дію. Регулярне споживання апельсинів допомагає знижувати рівень холестерину та зміцнювати імунітет.

Хурма

Хурма - це солодкий зимовий фрукт, багатий на бета-каротин, який корисний для зору та шкіри. Крім того, вона містить вітаміни А і С, клітковину та мінерали, які сприяють покращенню травлення.

Яблука

Хоч яблука доступні протягом усього року, взимку вони особливо корисні. Вони багаті на пектин, який допомагає нормалізувати травлення, а також на антиоксиданти, що захищають від застуд.

Як вживати зимові фрукти для користі

Для максимального збереження корисних властивостей:

Їжте фрукти свіжими.

Додавайте їх у салати, каші чи йогурти.

Використовуйте як основу для свіжих соків чи смузі.

Включення цих фруктів у зимовий раціон допоможе підтримувати здоров'я та енергію, а також зробить ваш раціон більш різноманітним та смачним.