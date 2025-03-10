6 корисних добавок, які зроблять звичну каву ще смачнішою

Мед

Дієтолог Роксана Ехсані розповіла, якщо ви просто не можете обійтися без трохи солодощів у своїй ранковій каві, то мед - це смачний і корисніший варіант. Він є природним підсолоджувачем, який має як антиоксиданти, так і антимікробні переваги.

В першу чергу це пов'язано з набором ферментів і біоактивних сполук. Попри те, що цукор, що міститься в меді, є природним, він все ще може впливати на рівень цукру в крові, тому насолоджуйтесь ним у помірних кількостях.

Какао-порошок

Він надасть каві шоколадний смак без додавання цукру. Крім того, какао-порошок багатий антиоксидантами, такими як поліфеноли, які пригнічують запалення та можуть навіть зменшити симптоми болю по всьому тілу.

Рослинне молоко

Таке молоко є корисними доповненнями до кави, оскільки містять низький вміст насичених жирів і значною кількістю клітковини та мікроелементів. Незалежно від того, чи то вівсяне, чи мигдальне, варто вибрати варіант із низьким вмістом цукру чи надмірної кількості консервантів.

Ідеальне рослинне молоко також буде збагачене кальцієм, вітаміном D і навіть білком.

Екстракт ванілі

Ніщо так не підніме настрій, як ванільний лате. Але цей кавовий напій часто містять цукор і насичений жир.

На щастя, ви можете приготувати його вдома, додавши трохи екстракту ванілі у свою каву. Додавати варто дуже невелику кількість.

Кленовий сироп

Подібно до меду, кленовий сироп є ще одним природним підсолоджувачем, який має деякі додаткові переваги для здоров’я. Це завдяки рослинним сполукам, вітамінам, мінералам і антиоксидантам.

Однак, як і мед, кленовий сироп є концентрованим джерелом цукру.

Кориця

Кориця додає смаку, аромату та антиоксидантів. Є деякі докази того, що кориця також може допомогти підтримувати здоровий рівень цукру в крові.

Дослідження навіть показують, що ця звичайна домашня спеція зменшує запалення в організмі.

Додатки для кави, яких слід уникати

Ароматизовані вершки можуть містити велику кількість доданого цукру, штучних ароматизаторів та консервантів. Доданий цукор сприяє запаленню в організмі, потенційно сприяючи розвитку хронічних захворювань.

І хоча знежирені вершки можуть здатися чудовим варіантом, але часто вони містять більше доданого цукру, ніж їхні традиційні аналоги, щоб зберегти смак і текстуру.

Вас може зацікавити