6 полезных добавок, которые сделают привычный кофе еще вкуснее

Кофе - это не только напиток, но и целый ритуал. Чтобы добавить напитку новых вкусовых оттенков и полезных свойств, стоит знать об некоторых ингредиентах.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Диетолог Роксана Эхсани рассказала, если вы просто не можете обойтись без немного сладостей в своем утреннем кофе, то мед - это вкусный и полезный вариант. Он является природным подсластителем, который имеет как антиоксиданты, так и антимикробные преимущества.
В первую очередь это связано с набором ферментов и биоактивных соединений. Несмотря на то, что сахар, содержащийся в меде, является естественным, он все еще может влиять на уровень сахара в крови, поэтому наслаждайтесь им в умеренных количествах.
Он придаст кофе шоколадный вкус без добавления сахара. Кроме того, какао-порошок богат антиоксидантами, такими как полифенолы, которые подавляют воспаление и могут даже уменьшить симптомы боли по всему телу.
Такое молоко является полезным дополнением к кофе, поскольку содержит низкое содержание насыщенных жиров и значительное количество клетчатки и микроэлементов. Независимо от того, будь то овсяное или миндальное, стоит выбрать вариант с низким содержанием сахара или чрезмерного количества консервантов.
Идеальное растительное молоко также будет обогащено кальцием, витамином D и даже белком.
Ничто так не поднимет настроение, как ванильный латте. Но этот кофейный напиток часто содержат сахар и насыщенный жир.
К счастью, вы можете приготовить его дома, добавив немного экстракта ванили в свой кофе. Добавлять стоит очень небольшое количество.
Подобно меду, кленовый сироп является еще одним природным подсластителем, который имеет некоторые дополнительные преимущества для здоровья. Это благодаря растительным соединениям, витаминам, минералам и антиоксидантам.
Однако, как и мед, кленовый сироп является концентрированным источником сахара.
Корица добавляет вкуса, аромата и антиоксидантов. Есть некоторые доказательства того, что корица также может помочь поддерживать здоровый уровень сахара в крови.
Исследования даже показывают, что эта обычная домашняя специя уменьшает воспаление в организме.
Ароматизированные сливки могут содержать большое количество добавленного сахара, искусственных ароматизаторов и консервантов. Добавленный сахар способствует воспалению в организме, потенциально способствуя развитию хронических заболеваний.
И хотя обезжиренные сливки могут показаться отличным вариантом, но часто они содержат больше добавленного сахара, чем их традиционные аналоги, чтобы сохранить вкус и текстуру.
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