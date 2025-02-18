6 головних причин сварок у шлюбі та як їх уникнути: поради експерта

Гроші

"Чому ти знову витратила стільки грошей?" або "Ми ж домовлялися відкладати, а ти..." - фінанси викликають напругу, особливо якщо у партнерів різні підходи до витрат.

Вирішення: говоріть про гроші спокійно, ще до того, як виникне проблема.

"Створіть спільний бюджет і чітко обговоріть фінансові пріоритети", - радить експерт.

Побутові обов’язки

Хто готує? Хто прибирає? Чому все на мені? Коли один із партнерів відчуває, що тягне весь побут на собі, це спричиняє невдоволення.

Вирішення: розподіліть обов’язки заздалегідь і переглядайте їх, якщо ситуація змінюється.

Виховання дітей

Жорстка дисципліна чи вільне виховання? У таких питаннях легко зайти в глухий кут.

Вирішення: обговорюйте погляди на виховання заздалегідь і знаходьте компроміси.

"Діти потребують єдиної лінії поведінки, а не суперечок батьків", - нагадує коуч.

Брак уваги та близькості

Робота, стрес, рутина - і ось уже розмови стали сухими, а обійми рідкісними.

Вирішення: не чекайте, поки проблема загостриться.

"Виділяйте час одне для одного, навіть якщо це просто 10 хвилин щирої розмови щовечора", - підказує фахівець.

Втручання родичів

"Моя мама каже, що ти неправильно вариш борщ", "Твій батько вічно критикує мене" - коли родичі занадто активно беруть участь у вашому житті, конфліктів не уникнути.

Вирішення: встановіть чіткі межі. Це ваш шлюб, і правила в ньому маєте встановлювати ви.

Очікування, про які ніхто не говорив

"Я думала, ти сам здогадаєшся", "А хіба не очевидно, що я цього хочу?" - нерідко сварки виникають через те, що партнери чекають одне від одного чогось, не озвучуючи своїх потреб.

Вирішення: не грайте в мовчанку, говоріть прямо про свої очікування і бажання.

"Шлюб - це не відсутність сварок, а вміння їх вирішувати. Головне - пам’ятати, що ви в одній команді, а не по різні боки барикад", - резюмує Віталій Курсік.