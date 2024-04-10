6 фраз, за допомогою яких вами маніпулюють під час сварки

Ментально і психічно здорова людина не любить вступати в конфлікти та сваритися. Сварка – це завжди стрес та цілий букет негативних емоцій: гнів, сором, смуток.

Але саме під час сварки можна швидко розкрити характер та сутність людини, яка знаходиться поряд з вами. Зазвичай такі люди довго прикидаються добрими та хорошими, а ось під час з'ясування ви можете побачити його справжнє обличчя. І за стратегією поведінки можна вирахувати нарциса, який вами маніпулює.

Психотерапевт Манахіл Ріаза попередив, що кожен з нас має недоліки, і іноді будь-яка людина може виявити риси нарциса, егоцентризм або відсутність емпатії.

Тому діагностувати чітко розлад особи по одній сварці ви точно не зможете. Однак, є червоні прапори, на які варто звертати увагу, і вони можуть бути приводом задуматися.

Ти надто гостро реагуєш

Нарциси схильні ігнорувати чи знецінювати ваші почуття через власну нездатність взяти відповідальність за свою поведінку. Якщо хтось намагається сказати вам, що ви надто емоційні, то цілком можливо, що вами намагаються вправно маніпулювати.

Я не злюсь, ти сердишся

Люди з нарцисичним розладом особистості на несвідомому рівні використовують як захист проєкції. Тобто вони зрікаються власних почуттів, намагаючись переконати себе й оточуючих, що емоції належать опоненту.

Саме тому нарцис може накричати на вас і потім заявити, що це саме ви накричали на нього першим. Насправді такій людині дуже соромно – настільки, що вона просто нездатна зізнатися у своїх справжніх почуттях.

Усі мене звинувачують, і ти туди ж

Нарциси часто вважають себе жертвами через глибоко укорінене почуття провини. Вони щиро переконані: оточуючі утискують і кривдять їх, ставляться погано без жодних причин.

Тому нарциси часто говорять речі на кшталт "Знову у всьому винен". Однак ця фраза - лише маніпуляція, щоб домогтися уваги та контролю.

Якби ти любила мене, ти зробила б це

За допомогою такої маніпуляції нарцис намагається змусити вас відступити та отримати контроль над ситуацією. По суті, це шантаж: або ти доводиш своє кохання і робиш те, що я хочу, або я звинувачуватиму тебе в тому, що ти ніколи не відчувала до мене теплих почуттів.

Ти мала знати, що я засмучений

Начебто всі знають, що читати думки не може жодна людина на Землі, проте нарциси впевнені у протилежному. Щобільше, вони очікують, що ви буквально зможете передбачити їхні емоції, і дуже засмучуються, коли цього не відбувається.

Багато води та мало сенсу

Ще один улюблений прийом нарцисів - спроба відволікти вас від суті конфлікту за допомогою довгих фраз та "ліричних відступів". Якщо ви сваритеся з людиною, а вона раптово починає говорити пафосні промови про всесвіт і сенс життя - можливо, вам пудрять мізки. Наприкінці ви навіть забудете, через що почали сваритися.