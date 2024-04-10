6 фраз, с помощью которых вами манипулируют во время ссоры

Ментально и психически здоровый человек не любит вступать в конфликты и ругаться. Ссора - это всегда стресс и целый букет негативных эмоций: гнев, стыд, печаль.

Но именно во время ссоры можно быстро раскрыть характер и сущность человека, который находится рядом с вами. Обычно такие люди долго притворяются добрыми и хорошими, а вот во время выяснений вы можете увидеть его истинное лицо. И по стратегии поведения можно вычислить нарцисса, который вами манипулирует.

Психотерапевт Манахил Риаза предупредил, что у каждого из нас есть недостатки, и иногда любой человек может проявить черты нарцисса, эгоцентризм или отсутствие эмпатии.

Поэтому диагностировать четко расстройство личности по одной ссоре вы точно не сможете. Однако есть красные флаги, на которые стоит обращать внимание, и они могут быть поводом задуматься.

Ты слишком остро реагируешь

Нарциссы склонны игнорировать или обесценивать ваши чувства из-за собственной неспособности взять ответственность за свое поведение. Если кто-то пытается сказать вам, что вы слишком эмоциональны, то вполне возможно, что вами пытаются ловко манипулировать.

Я не злюсь, ты злишься

Люди с нарциссическим расстройством личности на бессознательном уровне используют в качестве защиты проекции. То есть они отрекаются от собственных чувств, пытаясь убедить себя и окружающих, что эмоции принадлежат оппоненту.

Именно поэтому нарцисс может накричать на вас и затем заявить, что это именно вы накричали на него первым. На самом деле такому человеку очень стыдно - настолько, что он просто неспособен признаться в своих настоящих чувствах.

Все меня обвиняют, и ты туда же

Нарциссы часто считают себя жертвами из-за глубоко укоренившегося чувства вины. Они искренне убеждены: окружающие притесняют и обижают их, относятся дурно без всяких причин.

Поэтому нарциссы часто говорят вещи в духе "Опять я во всем виноват". Однако эта фраза - всего лишь манипуляция, чтобы добиться внимания и контроля.

Если бы ты любила меня, ты бы сделала это

С помощью такой манипуляции нарцисс пытается заставить вас отступить и получить контроль над ситуацией. По сути, это шантаж: или ты доказываешь свою любовь и делаешь то, что я хочу, или я обвиню тебя в том, что ты никогда не испытывала ко мне теплых чувств.

Ты должна была знать, что я расстроен

Вроде бы все знают, что читать мысли не может ни один человек на Земле, однако нарциссы уверены в обратном. Более того, они ожидают, что вы буквально сможете предвосхитить их эмоции, и очень расстраиваются, когда этого не происходит.

Много воды и мало смысла

Еще один излюбленный прием нарциссов - попытка отвлечь вас от сути конфликта с помощью длинных фраз и "лирических отступлений". Если вы ссоритесь с человеком, а он внезапно начинает говорить пафосные речи о вселенной и смысле жизни - возможно, вам пудрят мозги. В конце вы даже забудете, из-за чего изначально ругались.