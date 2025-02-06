6 фільмів жахів у жанрі "знайденої плівки", після яких важко заснути

"Відьма з Блер: Курсова з того світу"

Саме цей фільм закріпив популярність "знайденої плівки" в сучасному кіно. Історія про трьох студентів, які вирушили в ліси Меріленда, щоб зняти документальний фільм про легендарну відьму, заблукали і зникли, стала культурним феноменом. Мінімум спецефектів, максимальний реалізм і нестерпна напруга - ось секрет успіху "Відьми з Блер".

"Паранормальне явище"

Орен Пелі зняв цей фільм у себе вдома з мінімальним бюджетом, але результат виявився приголомшливим. Камера спостереження фіксує події, що відбуваються в будинку молодої пари. Cтандартний для жанру, здавалося б, хід про дивні речі у будинку презентується в новому форматі. Фільм лякає не різкими скрімерами, а наростаючим відчуттям приреченості та поступового вторгнення чогось зловісного у звичне життя.

"Репортаж"

Іспанський горор, який досі входить до списків найстрашніших фільмів. Репортер і оператор вирушають знімати репортаж про пожежників, але опиняються замкненими в житловому будинку, де дізнаються про поширення невідомої хвороби. Поліція не випускає нещасних назовні через загрозу інфікування, а у будинку починається реальне пекло. Захопливий і жорстокий горор не дає перепочинку до самого фіналу.

"З/Л/О"

Цей кіноальманах є добіркою різних відеозаписів. Злочинці, які знімають свої незаконні дії на відео, пробираються до будинку, щоб викрасти касету. Троє друзів у пошуках дівчини легкої поведінки йдуть до клубу. Подружня пара вирушає у подорож на медовий місяць. Приятелі йдуть на відпочинок до лісу з новою знайомою. Дівчина по відеочату повідомляє хлопцю-медику про дивні речі. Компанія юнаків їде на костюмовану гелловінську вечірку. Здавалося б, що може об’єднати ці події? Паранормальне, з яким зіткнуться герої.

"Візит"

Майстер комерційно успішних фільмів жахів М. Найт Ш'ямалан використовує стиль псевдодокументалістики, щоб створити одну з найбільш напружених історій у своїй кар'єрі.

Брат і сестра їдуть до бабусі та дідуся, яких ніколи раніше не бачили, але незабаром помічають у їхній поведінці щось дивне. Фільм "підкупає" глядача інтригою та фінальним твістом, який переверне з ніг на голову все побачене раніше. Підліткам доведеться самотужки боротися за життя.

"Стічні води" ("Пекельна паща Мохаве")

Фільм, який цілком можна віднести до малобюджетного авторського кіно, є записом із камер зниклих безвісти молодих людей - "власністю поліції Мохаве". Дві дівчини і два хлопці вирушають до віддаленої місцевості у пустелі Мохаве для зйомок музичного кліпу. Спочатку нічого не викликає підозр, але з часом починають коїтися незрозумілі речі, які занурюють героїв у справжнє божевілля.

Те, що відбуватиметься на екрані, у когось може викликати цікавість, у когось - роздратування, але точно не схоже ні на що. Фільм не дає пояснень і відповідей на запитання, він сухо транслює записане камерою та надає глядачу свободу для фантазії та інтерпретацій.