6 фильмов ужасов в жанре "найденной пленки", после которых трудно уснуть

"Ведьма из Блэр: Курсовая с того света"

Именно этот фильм закрепил популярность "найденной пленки" в современном кино. История о трех студентах, которые отправились в леса Мэриленда, чтобы снять документальный фильм о легендарной ведьме, заблудились и исчезли, стала культурным феноменом. Минимум спецэффектов, максимальный реализм и невыносимое напряжение - вот секрет успеха "Ведьмы из Блэр".

"Паранормальное явление"

Орен Пели снял этот фильм у себя дома с минимальным бюджетом, но результат оказался потрясающим. Камера наблюдения фиксирует события, происходящие в доме молодой пары. Стандартный для жанра, казалось бы, ход о странных вещах в доме презентуется в новом формате. Фильм пугает не резкими скримерами, а нарастающим ощущением обреченности и постепенного вторжения чего-то зловещего в привычную жизнь.

"Репортаж"

Испанский хоррор, который до сих пор входит в списки самых страшных фильмов. Репортер и оператор отправляются снимать репортаж о пожарных, но оказываются запертыми в жилом доме, где узнают о распространении неизвестной болезни. Полиция не выпускает несчастных наружу из-за угрозы инфицирования, а в доме начинается реальный ад. Захватывающий и жестокий хоррор не дает передышки до самого финала.

"З/Л/О"

Этот киноальманах является подборкой различных видеозаписей. Преступники, которые снимают свои незаконные действия на видео, пробираются в дом, чтобы похитить кассету. Трое друзей в поисках девушки легкого поведения идут в клуб. Супружеская пара отправляется в путешествие на медовый месяц. Приятели идут на отдых в лес с новой знакомой. Девушка по видеочату сообщает парню-медику о странных вещах. Компания юношей едет на костюмированную хэллоуинскую вечеринку. Казалось бы, что может объединить эти события? Паранормальное, с которым столкнутся герои.

"Визит"

Мастер коммерчески успешных фильмов ужасов М. Найт Шьямалан использует стиль псевдодокументалистики, чтобы создать одну из самых напряженных историй в своей карьере.

Брат и сестра едут к бабушке и дедушке, которых никогда раньше не видели, но вскоре замечают в их поведении что-то странное. Фильм "подкупает" зрителя интригой и финальным твистом, который перевернет с ног на голову все увиденное ранее. Подросткам придется самостоятельно бороться за жизнь.

"Сточные воды" ("Адская пасть Мохаве")

Фильм, который вполне можно отнести к малобюджетному авторскому кино, является записью с камер пропавших без вести молодых людей - "собственностью полиции Мохаве". Две девушки и два парня отправляются в отдаленную местность в пустыне Мохаве для съемок музыкального клипа. Сначала ничего не вызывает подозрений, но со временем начинают происходить непонятные вещи, которые погружают героев в настоящее безумие.

То, что будет происходить на экране, у кого-то может вызвать любопытство, у кого-то - раздражение, но точно не похоже ни на что. Фильм не дает объяснений и ответов на вопросы, он сухо транслирует записанное камерой и предоставляет зрителю свободу для фантазии и интерпретаций.