6 фільмів, які відрізняються незвичним візуальним стилем

"Герой"

Фільм, який має філософський підтекст та яскраву гру кольорів. Тут кожна сцена вміло передає різні емоції, які підкреслюються через вдало підібрані костюми та всіі нші предмети, що знаходяться навколо.

"Вхід у порожнечу"

Це візуально-експериментальна стрічка Гаспара Ное. Вона знята від першої особи й розповідає про головного героя, коли він перебуває в галюциногенному стані.

"Любовний настрій"

Це кіноробота Вонга Карвая, яка має чудовий акцент на кольори, текстури і деталі. Всі ці елементи майстерно передають глядачеві меланхолію та любовну напругу, яку має сюжет.

"Вартові Галактики"

Це добре відомий блокбастер, і його візуальна стилістика заслуговує окремої уваги. Тут - суміш яскравих кольорів, ретро-футуристичних образів та фантастичних космічних ландшафтів, які ідеально вписуються у сюжет.

"Скло"

Це трилер, який справді вийшов візуально витонченим. Тут кожен персонаж має свою кольорову гаму, яка допомагає йому відобразити внутрішню сутність.

"Сонячне сяйво"

Фільм, який заслуговує уваги через неабияку проведену роботу зі світлом. Стрічка буквально зображує потужну енергію Сонця, і кінематографія справді змогла добре впоратися з цією задачею.