6 ефективних порад, як захистити шкіру від сухості і лущення восени

6 порад для шкіри восени від зіркового косметолога

Мої поради, як її захистити від наслідків навколишнього середовища:

Очищуйте шкіру двічі на день (вранці та ввечері)

Не забувайте, що гель або пінка має добре очищувати, але не пересушувати шкіри, не мати в собі агресивні складові та не подразнювати шкіру. Якщо ви користуєтесь гелем з кислотами, я б радила змінити на менший відсоток кислот або на вечір додати більш м'якший засіб для вмивання.

Не вмивайтеся ніколи гарячою водою

Максимум ви можете зробити це водою кімнатної температури або ще краще прохолодною. Гаряча вода подразнює шкіру, тим самим робить її більш чутливою, червоною та сухою.

Зволожуйте шкіру щодня

Навіть комбінована та жирна шкіра цього дуже потребує. Звичайно, що засоби будуть відрізнятися від тих, в кого суха шкіра, та склад також. За допомогою завжди можна звернутися до лікаря дерматолога-косметолога.

Зірковий косметолог дала поради по догляду за шкірою (фото надане експертом)

Обовʼязково використовуйте SPF!

"Так, навіть восени! Не забувайте, що сонце небезпечне завжди. Надмірний вплив сонячних променів може призвести до передчасного старіння та серйозних захворювань шкіри", - розказала косметолог.

Зволожуйте губи

З настанням холодів шкіра губ та навколо рота часто суха і має схильність лущитися. На допомогу прийде бальзам для губ та крем зі скваланом, пептидами, ресвератролом, керамідами.

Пийте достатньо води

Також слідкуйте, щоб у приміщенні було прохолодно та волого.