6 эффективных советов, как защитить кожу от сухости и шелушения осенью

6 советов для кожи осенью от звездного косметолога

Мои советы, как ее оградить от последствий окружающей среды:

Очищайте кожу дважды в день (утром и вечером)

Не забывайте, что гель или пенка должны хорошо очищаться, но не пересушиваться кожи, не иметь в себе агрессивные составляющие и не раздражать кожу. Если вы пользуетесь гелем с кислотами, я бы советовала изменить на меньший процент кислот или к вечеру добавить более мягкое средство для умывания.

Не умывайтесь никогда горячей водой

Максимум вы можете сделать это водой комнатной температуры или лучше прохладной. Горячая вода раздражает кожу, тем самым делает ее более чувствительной, красной и сухой.

Увлажняйте кожу каждый день

Даже комбинированная и жирная кожа в этом очень нуждается. Конечно, средства будут отличаться от тех, у кого сухая кожа, и состав тоже. За помощью всегда можно обратиться к врачу дерматологу-косметологу.

Звездный косметолог дала советы по уходу за кожей (фото предоставлено экспертом)

Обязательно используйте SPF!

"Да, даже осенью! Не забывайте, что солнце опасно всегда. Чрезмерное влияние солнечных лучей может привести к преждевременному старению и серьезным заболеваниям кожи", - рассказала косметолог.

Увлажняйте губы

С наступлением холодов кожа губ и вокруг рта часто сухая и имеет склонность шелушиться. На помощь придет бальзам для губ и крем со скваланом, пептидами, ресвератролом, керамидами.

Пейте достаточно воды

Следите, чтобы в помещении было прохладно и влажно.