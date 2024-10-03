6 ефективних дихальних вправ для подолання стресу та апатії

Шість дихальних вправ, які допоможуть подолати стрес і покращити самопочуття

1. Глибоке дихання (діафрагмальне)

Як виконувати

Сядьте або ляжте в зручній позі. Покладіть одну руку на живіт, іншу - на груди. Повільно вдихайте через ніс, відчуваючи, як живіт піднімається. Видихайте через рот, злегка притискаючи живіт рукою.

Користь

Ця вправа допомагає знизити рівень стресу, розслабляючи тіло і зосереджуючи увагу на диханні.

2. Метод 4-7-8

Як виконувати

Вдихайте через ніс на 4 секунди, затримуйте дихання на 7 секунд, а потім повільно видихайте через рот протягом 8 секунд.

Користь

Допомагає швидко знизити рівень тривоги та занепокоєння, а також заспокоює нервову систему.

Дихальні практики допоможуть зняти стрес (фото: freepik.com)

3. Альтернативне дихання ніздрями (Наді Шодхана)

Як виконувати

Закрийте праву ніздрю пальцем і вдихайте через ліву. Потім закрийте ліву ніздрю і видихайте через праву. Повторюйте цю процедуру, чергуючи ніздрі.

Користь: Ця техніка балансує нервову систему і допомагає досягти спокою та ясності.

4. Box Breathing

Як виконувати

Вдихайте на 4 секунди, затримуйте дихання на 4 секунди, видихайте на 4 секунди, і знову затримуйте дихання на 4 секунди. Повторюйте кілька разів.

Користь

Використовується для стабілізації дихання, зняття напруження та поліпшення концентрації.

5. Поступове розширення видиху

Як виконувати

Вдихайте через ніс на 4 секунди, а потім видихайте через рот протягом 6-8 секунд, повільно збільшуючи тривалість видиху.

Користь

Ця вправа допомагає заспокоїти нервову систему та створює відчуття розслаблення.

6. Дихання "Бджола" (Bhramari Pranayama)

Як виконувати

Сядьте зручно і заплющте очі. Вдихніть глибоко через ніс. Видихаючи, створюйте звук, схожий на гудіння бджоли (м’яке "мммм"). Повторіть кілька разів.

Користь

Ця вправа чудово заспокоює розум і тіло, зменшує тривогу та стрес.