6 эффективных дыхательных упражнений для преодоления стресса и апатии

Дыхательные упражнения могут преодолеть стресс, апатию и депрессивное настроение. Для хорошего самочувствия следует выполнять их ежедневно.
Как выполнять упражнения и правильно дышать - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
1. Глубокое дыхание (диафрагмальное)
Как выполнять
Сядьте или лягте в удобной позе. Положите одну руку на живот, другую - на грудь. Медленно вдыхайте через нос, чувствуя, как живот поднимается. Выдыхайте через рот, слегка прижимая живот рукой.
Польза
Это упражнение помогает снизить уровень стресса, расслабляя тело и сосредотачивая внимание на дыхании.
2. Метод 4-7-8
Как выполнять
Вдыхайте через нос на 4 секунды, задерживайте дыхание на 7 секунд, затем медленно выдыхайте через рот в течение 8 секунд.
Польза
Помогает быстро снизить уровень тревоги и беспокойства, а также успокаивает нервную систему.
3. Альтернативное дыхание ноздрями (Нади Шодхана)
Как выполнять
Закройте правую ноздрю пальцем и вдыхайте через левую. Затем закройте левую ноздрю и выдыхайте через правую. Повторяйте эту процедуру, чередуя ноздри.
Польза
Эта техника балансирует нервную систему и помогает достичь покоя и ясности.
4. Box Breathing
Как выполнять
Вдыхайте на 4 секунды, задерживайте дыхание на 4 секунды, выдыхайте на 4 секунды и снова задерживайте дыхание на 4 секунды. Повторяйте несколько раз.
Польза
Используется для стабилизации дыхания, снятия напряжения и улучшения концентрации.
5. Постепенное расширение выдоха
Как выполнять
Вдыхайте через нос на 4 секунды, затем выдыхайте через рот в течение 6-8 секунд, медленно увеличивая продолжительность выдоха.
Польза
Это упражнение помогает успокоить нервную систему и создает чувство расслабления.
6. Дыхание "Пчела" (Bhramari Pranayama)
Как выполнять
Сядьте удобно и закройте глаза. Вдохните глубоко через нос. Выдыхая, создавайте звук, похожий на гудение пчелы (мягкое "мммм"). Повторите несколько раз.
Польза
Это упражнение отлично успокаивает ум и тело, уменьшает тревогу и стресс.
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В материале использованы источники – Today, Cell.com, Better Sleep for the Overachiever.