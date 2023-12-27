6 доступних продуктів, які дарують довголіття. Ловіть корисний список

Ягоди

"Ягоди, і зокрема чорниця, займають перше місце в моєму списку продуктів для довголіття. Ягоди, багаті вітамінами A, C, K і такими мінералами, як марганець, сприяють здоров’ю шкіри, кісток, серця та мозку. Вони мають природний солодкий смак, незважаючи на низький вміст цукру, легкодоступні та універсальні", - каже дієтолог Карен Каммінгс-Палмер.

Вона радить їсти свіжі ягоди, або ж заморожені. Достатньо з'їдати по жмені різних ягід кілька разів на тиждень.

Горіхи та насіння

"Горіхи (мигдаль, фундук, волоські, кешью, фісташки, макадамія та бразильські горіхи) і насіння (наприклад, гарбузове або соняшникове), багаті Омега-3, клітковиною, кальцієм, магнієм і цинком, є чудовим джерелом корисної живильної енергії для здоров’я шкіри та мозку", - додає дієтолог.

Вона радить додавати маленьку жменею сирих волоських горіхів у супи, рагу та салати. Або злегка підсмажити їх з невеликою кількістю оливкової олії та посипати гімалайською сіллю, щоб отримати смачну альтернативу закускам, які зазвичай подають із напоями.

Зелені листові овочі

"Зелені листові овочі, зокрема шпинат і листова капуста, є чудовими джерелами лютеїну та зеаксантину, антиоксидантів, які відіграють фундаментальну роль у природному захисті від УФ-променів. Вживати їх бажано після легкого приготування", - додає Карен.

Дієтолог рекомендує наповнювати свою тарілку на половину зеленими листовими продуктами.

Гриби

"Гриби багаті потужними антиоксидантами, такими як ерготіонеїн і глутатіон, які сприяють регенерації клітин і когнітивній функції, одночасно забезпечуючи підтримку печінки", - говорить Каммінгс-Палмер.

Вона зазначає, що вони є універсальним інгредієнтом, який слід включити у свій раціон три-чотири рази на тиждень.

"Гриби мають здатність поглинати вітамін D від сонця, тому перебування грибів під сонячним світлом протягом принаймні 30 хвилин є чудовим способом підтримати здоров’я кісток без шкоди для здоров’я шкіри", - каже експерт.

Матча чай

"Матча багатий антиоксидантами та сполукою під назвою EGCG, флавоноїдом, який допомагає запобігти пошкодженню клітин. Надзвичайні властивості Матча також містяться в його рослинних молекулах, які після перетравлення збільшують нашу здатність боротися з хворобами та негативними ознаками старіння", - пояснює дієтолог.

Каммінгс-Палмер рекомендує випивати одну-дві чашки матча чаю на день.

Куркума

"Куркума, багата куркуміном, є потужним протизапальним і антиоксидантним засобом, здатним забезпечити життєво важливий захист клітин і полегшити респіраторні захворювання: поєднайте цю спецію з невеликою кількістю кокосової олії та меленим чорним перцем, щоб максимізувати біодоступність", - каже дієтолог.

Вона радить додавати куркуму з імбиром, корицею та кокосовим молоком до рагу і навіть до смузі.