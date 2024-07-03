6 домашніх засобів, які допоможуть швидко позбутися темних кіл під очима вранці

Пакетики зеленого чаю

Лікар Блер Мерфі Роуз розповів, що зелений чай не просто заспокоює. Насправді, цей здоровий продукт також може допомогти позбутися темних кіл під очима.

Кофеїн при місцевому застосуванні викликає звуження кровоносних судин і тим самим зменшуючи кількість рідини під очима. Зелений чай також заспокоює.

Просто використовуйте пакетики зеленого чаю як теплий компрес. Покладіть по одному на кожне око приблизно на 15 хвилин.

Заморожені кавові кубики льоду

Кубики льоду, наповнені кофеїном, можуть зменшити "мішки" під очима, зменшуючи кількість рідини. Низька температура також зменшує набряклість.

Такі кубики льоду можна використовувати як компреси, щоб зменшити набряк і зміну кольору, пов’язану з розширенням судин.

Холодні ложки

Зберігання двох ложок охолодженими в холодильнику або морозильній камері є чудовим способом лікування темних набряклих кіл під очима.

Холодна ложки допоможе звузити поверхневі кровоносні судини, що зменшує набряк і появу темних кіл, викликаних розширеними судинами.

Просто обережно проведіть холодною ложкою під очима. Також можна охолодити ложку на 10 хвилин, а потім покласти її під око, щоб зменшити набряк і застій судин.

Охолоджені скибочки огірка

Огірки, витягнуті з холодильника, дають такий же ефект, як і охолоджені ложки, оскільки вони звужують кровоносні судини. Крім того, вони протизапальні та містять високий вміст води, яка зволожує шкіру.

Спати на двох подушках

Це може допомогти зменшити набряк нижньої повіки вранці, запобігаючи накопиченню рідини, яка могла б накопичуватися в області нижньої повіки та підкреслювати появу темних кіл.

Картопляні скибочки

Скибочки картоплі мають протизапальні та в'яжучі властивості. Фермент у картоплі під назвою катехолаза, який змушує овоч набувати коричневого кольору, діє як протизапальний засіб. В’яжучі властивості картоплі допомагають витягнути зайву рідину та підтягнути шкіру.