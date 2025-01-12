6 домашніх лайфхаків, які чудово замінять засіб для миття посуду

Багато хто з нас щодня використовує покупні засоби для миття посуду, не замислюючись, що вони можуть містити агресивні хімічні речовини. Але є прості й безпечні альтернативи, які можна легко приготувати вдома.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як зробити шість натуральних замінників засобу для миття посуду з мінімальними зусиллями.
Харчова сода й гірчичний порошок - ідеальний дует для очищення посуду від жиру та бруду. Сода м’яко абразивна, що допомагає видаляти залишки їжі, а гірчичний порошок розчиняє жир.
Рецепт:
Цей засіб підходить для миття як металевого, так і скляного посуду. Він не
залишає слідів і чудово видаляє неприємний запах. Якщо потрібно видалити сильні забруднення, можна залишити суміш на посуді на 10 хвилин перед змиванням. Засіб абсолютно безпечний для довкілля.
Лимонний сік і оцет - ідеальний варіант для миття посуду, який вимагає додаткового блиску. Ці інгредієнти мають антисептичні властивості й ефективно борються з жиром.
Інструкція:
Цей метод не тільки очищає, але й додає посуду свіжого лимонного аромату. Особливо ефективно працює зі скляним і керамічним посудом. Засіб також підходить для видалення вапняного нальоту на кухонних поверхнях. Щоб посилити дію, можна додати до суміші трохи харчової соди.
Господарське мило у поєднанні з харчовою содою - класичний спосіб мити посуд. Сода діє як абразив, а мило розчиняє жир.
Рецепт:
Отриманий гель можна використовувати для миття будь-якого посуду. Він економічний, легко змивається і не залишає запахів. Цей засіб добре підходить навіть для миття жирних сковорідок. Його можна зберігати в герметичній банці протягом кількох тижнів.
Гірчичний порошок - натуральний і безпечний засіб, який ідеально підходить для миття жирного посуду. Він не тільки очищає, але й дезінфікує поверхню.
Як використовувати:
Гірчичний порошок не викликає алергії та безпечний для шкіри рук. Він чудово працює навіть із сильними забрудненнями. Засіб підходить для будь-яких видів посуду, включаючи чавун та нержавіючу сталь. Для кращого ефекту можна додати кілька крапель лимонного соку.
Сіль і сода - простий і доступний спосіб очищення каструль і сковорідок. Сіль допомагає видалити пригорілі залишки їжі, а сода - жир і наліт.
Інструкція:
Цей метод підходить для чавунного та нержавіючого посуду. Він економічний і ефективний навіть із сильними забрудненнями. Засіб можна використовувати також для видалення запахів із сковорідок після смаження риби. Якщо посуд дуже забруднений, можна повторити процедуру двічі.
Картопляний крохмаль - несподіваний, але дуже дієвий засіб для миття скляного посуду. Він абсорбує жир і залишає поверхню чистою та блискучою.
Рецепт:
Крохмаль ідеально підходить для келихів, ваз і інших скляних виробів, не залишаючи розводів. Засіб допомагає також видалити сліди від водяного каменю. Для посилення ефекту можна додати трохи лимонного соку. Такий засіб стане ідеальним вибором для догляду за делікатним склом.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Cleanipedia, Martha Stewart.