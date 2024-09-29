6 дієвих способів боротися з нудотою, коли вас укачує у транспорті

Чому людину укачує у поїздці

Укачування під час подорожей є досить поширеним явищем, і пов’язане воно з роботою вестибулярного апарату - системи, що відповідає за рівновагу і координацію рухів.

Коли людина знаходиться в транспорті, її тіло відчуває рух, але зорові сигнали не завжди збігаються з тим, що відбувається насправді. Окрім цього, на укачування можуть впливати й інші фактори, наприклад, генетична схильність.

Стрес, втома, нервозність та страх перед поїздками також можуть погіршувати стан і провокувати нудоту. До того ж люди з чутливим шлунком можуть відчувати погіршення самопочуття через приймання важкої їжі або незручне положення тіла під час подорожі.

Вік також грає важливу роль у схильності до укачування. Наприклад, діти віком від 2 до 12 років частіше страждають від укачування, оскільки їх вестибулярний апарат ще не до кінця розвинений і не завжди адекватно реагує на зміни руху.

Водночас дорослі також можуть відчувати ці симптоми, особливо якщо рідко подорожують або якщо змінили тип транспорту.

Нудота може з'являтися під час поїздки на будь-якому транспорті (фото: Freepik.com)

Їжте невеликими порціями та підтримуйте водний баланс

Перед дорогою часто виникає спокуса щільно поїсти, щоб уникнути прийняття їжі у вагоні або в літаку. Однак лікарі радять їсти невеликими порціями та пити багато води, якщо вас вкачало.

Важливо уникати жирної, солоної та пряної їжі, а також обмежити вживання газованих напоїв та алкоголю перед та під час подорожі.

Уникайте умов, які викликають укачування

Якщо вас нудить на задньому сидінні автомобіля або у громадському транспорті, варто подумати про вибір кращого місця.

Наприклад, в автобусі сідайте ближче до переду, а в поїзді вибирайте місця за напрямком руху. У літаку краще сісти біля крила, де найменше турбулентності.

Дихальні вправи та правильне положення тіла

Щоб зменшити відчуття нудоти, можна практикувати діафрагмальне дихання - не більше 6 вдихів на хвилину. Також варто уникати різких рухів головою, особливо в сторони. Якщо є можливість, краще нахилити голову або спробувати знайти зручне положення для відпочинку.

Іноді треба зупинити поїздку та віддихатися (фото: Freepik.com)

Дивіться на горизонт і уникайте читання

Один із найефективніших способів зменшити симптоми укачування - це фіксувати погляд на лінії горизонту. Також важливо не читати книги або працювати за комп'ютером, оскільки це може посилити дезорієнтацію.

Імбир та інші природні засоби

Корінь імбиру широко використовують як засіб від нудоти. Його можна вживати у вигляді чаю, печива або цукерок. Проте важливо проконсультуватися з лікарем, якщо ви приймаєте препарати, що впливають на згортання крові, або ви вагітні.

Провітрюйте салон

Свіже повітря допомагає зменшити симптоми укачування. Відкрийте вікно або використовуйте вентилятор для підтримання прохолодної температури.