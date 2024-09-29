6 действенных способов бороться с тошнотой, когда вас укачивает в транспорте

Почему человека укачивает в поездке

Укачивание во время путешествий является достаточно распространенным явлением, и связано оно с работой вестибулярного аппарата - системы, отвечающей за равновесие и координацию движений.

Когда человек находится в транспорте, его тело чувствует движение, но зрительные сигналы не всегда совпадают с происходящим на самом деле. Кроме этого, на укачивание могут влиять и другие факторы, например, генетическая предрасположенность.

Стресс, усталость, нервозность и страх перед поездками также могут усугублять состояние и провоцировать тошноту. К тому же люди с чувствительным желудком могут испытывать ухудшение самочувствия из-за приема тяжелой пищи или неудобного положения тела во время путешествия.

Возраст также играет важную роль в склонности к укачиванию. К примеру, дети в возрасте от 2 до 12 лет чаще страдают от него, поскольку их вестибулярный аппарат еще не до конца развит и не всегда адекватно реагирует на изменения движения.

В то же время взрослые также могут испытывать эти симптомы, особенно если редко путешествуют или изменили тип транспорта.

Тошнота может появляться во время поездки на любом транспорте (фото: Freepik.com)

Ешьте небольшими порциями и поддерживайте водный баланс

Перед дорогой часто возникает соблазн плотно поесть во избежание принятия пищи в вагоне или в самолете. Однако врачи советуют есть небольшими порциями и пить много воды, если вас укачало.

Важно избегать жирной, соленой и пряной пищи, а также ограничить употребление газированных напитков и алкоголя до и во время путешествия.

Избегайте условий, вызывающих укатывание

Если вас тошнит на заднем сиденье автомобиля или общественного транспорта, стоит подумать о выборе лучшего места.

К примеру, в автобусе садитесь ближе к переду, а в поезде выбирайте места по направлению движения. В самолете лучше сесть у крыла, где меньше турбулентности.

Дыхательные упражнения и правильное положение тела

Чтобы уменьшить чувство тошноты, можно практиковать диафрагмальное дыхание - не более 6 вдохов в минуту. Также следует избегать резких движений головой, особенно в стороны. Если есть возможность лучше наклонить голову или попытаться найти удобное положение для отдыха.

Иногда нужно остановить поездку и отдышаться (фото: Freepik.com)

Смотрите на горизонт и избегайте чтения

Один из самых эффективных способов уменьшить симптомы укачивания - это фиксировать взгляд на линии горизонта. Также важно не читать книги или работать на компьютере, поскольку это может усилить дезориентацию.

Имбирь и другие природные средства

Корень имбиря широко используется как средство от тошноты. Его можно употреблять в виде чая, печенья или конфет. Однако важно проконсультироваться с врачом, если вы принимаете препараты, влияющие на свертываемость крови, или вы беременны.

Проветривайте салон

Свежий воздух помогает уменьшить симптомы укачивания. Откройте окно или используйте вентилятор для поддержания холодной температуры.